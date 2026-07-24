«La salida es el encuentro»: Wesner anunció una jornada militante para el sábado

«Nos encontramos mañana en el Parque Avellaneda. Traé el mate y vení con ganas de compartir. Porque la salida es el encuentro: estar juntos, estar cerca», publicó el intendente Maximiliano Wesner al convocar a una actividad territorial que el oficialismo de Fuerza Patria realizará este sábado por fuera de la agenda institucional de la gestión municipal.

La jornada está prevista para las 10 horas del sábado 25 de julio en la zona del Parque Avellaneda y se presenta como una salida de presencia territorial del espacio político que encabeza el jefe comunal. Desde allí, se espera que militantes y referentes recorran sectores cercanos de la ciudad, con especial atención puesta en barrios próximos al punto de encuentro, como CECO I.

La convocatoria recupera una consigna con fuerte identidad política: «La salida es el encuentro», una frase que el propio Wesner utilizó para remarcar la idea de cercanía, diálogo y presencia en el territorio.

El lanzamiento también tiene una estética vinculada a la campaña electoral de 2023 que llevó a Wesner a la intendencia. El flyer difundido mantiene el fondo azul característico de aquella etapa y la firma «Maxi Wesner | Mejor Olavarría», una marca asociada al espacio que lo llevó al triunfo electoral.

Además, el intendente acompañó la difusión en redes sociales con la canción «Será», de Las Pelotas, como banda sonora de la invitación.

La actividad será una muestra del despliegue territorial de Fuerza Patria en Olavarría, con el objetivo de exhibir movilización militante y reforzar el contacto directo con vecinos en distintos sectores de la ciudad.