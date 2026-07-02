Creación de la Guardia Urbana en Olavarría: Elías Quintas presentó los detalles en el Concejo Deliberante

El secretario de Seguridad del Municipio de Olavarría, Elías Quintas, participó este jueves de una reunión de la Comisión de Seguridad del Honorable Concejo Deliberante para detallar el proyecto de ordenanza enviado por el poder Ejecutivo que busca crear la Guardia Urbana Municipal.

La iniciativa establece el marco jurídico e institucional para el funcionamiento de un cuerpo profesional de seguridad ciudadana orientado a la prevención y disuasión de ilícitos y faltas en general, en coordinación con las fuerzas de seguridad.

Quintas señaló que el aspecto central de la propuesta es otorgarle rango profesional a un área que ya realiza tareas con poder de policía dentro de la comuna. El proyecto regula la conformación de la guardia, sus funciones, principios de actuación, dependencia jerárquica, administración, régimen de personal, formación profesional y los mecanismos de control y coordinación.

Durante el encuentro, el funcionario entregó las respuestas por escrito a más de 60 preguntas presentadas por los concejales de los distintos bloques. Los interrogantes estuvieron vinculados a la formación de los futuros agentes, el equipamiento previsto y las funciones del nuevo cuerpo.

Según el texto del proyecto, los objetivos de la Guardia Urbana Municipal son resguardar la seguridad ciudadana, prevenir la comisión de ilícitos, velar por el cumplimiento de las ordenanzas y desarrollar tareas de prevención, disuasión y neutralización de delitos y contravenciones dentro de las facultades vigentes.

Quintas afirmó que la confección del proyecto demandó dedicación y que significa el primer paso para la creación de un cuerpo de seguridad y prevención municipal inédito para la ciudad.