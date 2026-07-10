Romero y Ruth buscan un hogar conjunto

“Los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera” reza el Martín Fierro de José Hernández. Bajo esta premisa, Bromatología continúa en la búsqueda de un hogar conjunto para los inseparables Romero y Ruth.

Como cada jueves, el Municipio a través de la Dirección Veterinaria del área de Bromatología da a conocer los animales en adopción, rescatados y alojados en el predio del área, ubicado en Av. Urquiza 5493.

Este jueves recordamos que se busca una adopción conjunta para Romero y Ruth. “Sabemos que la adopción de perros adultos es muy difícil, más aun si deseamos dar a dos a una misma familia, pero queremos hacer el intento, ya que se merecen pasar el resto de sus vidas juntos”, sostienen desde el área, quienes añaden: “En alguna oportunidad probamos adopción con una familia para Romero y no funcionó, nos manifestaban que lloraba y que todo el tiempo intentaba escaparse. Extrañaba a su compañera. Pensamos que esta adopción conjunta hará que ambos puedan adaptarse mejor a un lugar donde los cuiden como se merecen”.

Romero es un perro macho, de aproximadamente ocho o nueve años, que se encuentra en el predio desde el 2017-2018. Cuando llegó había sufrido un accidente de auto, por lo que presenta una mínima lesión en una de sus patas, lo que hace que camine un poco “chueco”. Esta lesión no le impide llevar una vida completamente normal ya que corre y camina perfectamente. Comparte canil con Ruth con quien tienen una relación de amistad y compañía incondicional. El abandono los unió y hacen prácticamente todo junto: comen, corren, juegan por horas hasta cansarse e incluso los vemos dormir juntos a veces.

Ruth es una perra hembra, de aproximadamente cinco o seis años, está en el predio desde julio del 2019. Llegó siendo muy joven, con un cuadro de sarna súper avanzado que afectaba todo su cuerpo. “Nos llamaron desde Sierra Chica, donde se encontraba abandonada en un terreno baldío”. Después de muchos cuidados los veterinarios de Bromatología lograron que su piel sane, y crezca un hermoso pelaje atigrado. Es una perra buenísima que, junto con Romero, tienen una vida inseparable. “Es un sueño para nosotros que se muden juntos”.

Las personas interesadas en conocer a Romero y Ruth pueden acercarse al predio de Bromatología o bien comunicarse con el área a través de MIO, el chatbot del Municipio. Para ello, se debe agendar el número 2284 22-9029 o bien ingresar en la página web del Municipio, donde se encuentra el banner en la parte superior, como así también en la parte inferior derecha la imagen del nuevo asistente virtual.