El Quirófano Veterinario Móvil saldrá de servicio por tareas de mantenimiento

El Municipio de Olavarría informó el cronograma de recorridos del Quirófano Veterinario Móvil para la tercera semana de julio, durante la cual brindará el servicio gratuito de castraciones caninas y felinas en distintos puntos del Partido. Además, se anunció que la unidad permanecerá fuera de servicio entre el 20 de julio y el 11 de agosto por tareas de reparación y mantenimiento.

El servicio, destinado a la esterilización quirúrgica de perros y gatos, recorrerá durante la próxima semana los siguientes puntos:

Martes 14: Sociedad de Fomento Hipólito Yrigoyen (Estrada 4141).

Sociedad de Fomento Hipólito Yrigoyen (Estrada 4141). Miércoles 15: Club Independiente VAF de Loma Negra (Inmigrantes s/n).

Club Independiente VAF de Loma Negra (Inmigrantes s/n). Jueves 16: Círculo de Suboficiales y Guardias de Sierra Chica (Avenida Centenario 1380).

Círculo de Suboficiales y Guardias de Sierra Chica (Avenida Centenario 1380). Viernes 17: Centro Cultural Hinojo (ex Sociedad Italiana).

Desde la Dirección Veterinaria recordaron que las intervenciones requieren turno previo, por lo que el cronograma se difunde con anticipación para facilitar la organización de los vecinos.

Los turnos pueden solicitarse a través del chatbot MIO, al 2284-22-9029, o mediante el portal MiOlava, disponible en el sitio web oficial del Municipio. Al momento de la inscripción, el personal brinda las indicaciones necesarias para preparar al animal y garantizar que la cirugía se realice en condiciones seguras.

El Quirófano Móvil dejará de recorrer los barrios durante tres semanas

Asimismo, el Municipio informó que el Quirófano Veterinario Móvil permanecerá fuera de servicio desde el 20 de julio hasta el 11 de agosto inclusive, debido a trabajos de reparación y mantenimiento destinados a optimizar su funcionamiento.

Durante ese período no habrá recorridos por los barrios y localidades. Sin embargo, el servicio de castraciones gratuitas continuará prestándose únicamente en la sede del Centro Veterinario Municipal, ubicada en Avenida Urquiza 5493, también con turno previo.

Desde el área remarcaron que las tareas de mantenimiento buscan seguir ofreciendo un servicio seguro y de mayor calidad para el cuidado de los animales de compañía.