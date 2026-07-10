Los despachos de cemento cayeron 1,4% interanual en junio y acumulan una baja del 3% en el primer semestre

La Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP) dio a conocer las estadísticas correspondientes a junio de 2026, que reflejan una nueva caída en los despachos de cemento. Durante el sexto mes del año se despacharon 803.147 toneladas entre mercado interno y exportaciones, lo que representa un descenso del 1,4% respecto de junio de 2025 y una baja del 0,8% en comparación con mayo. En el acumulado de enero a junio, el sector registra 4.670.571 toneladas, un 3% menos que en igual período del año pasado.

De acuerdo con el informe, el mercado interno absorbió 800.302 toneladas durante junio, mientras que las exportaciones alcanzaron apenas 2.846 toneladas.

En términos acumulados, el despacho destinado al mercado nacional suma 4.648.021 toneladas, mientras que las exportaciones totalizan 22.550 toneladas en los primeros seis meses del año.

Desde el punto de vista del consumo, las cifras muestran un comportamiento similar. El consumo total de cemento en junio fue de 800.497 toneladas, incluyendo 195 toneladas importadas, lo que representa una disminución interanual del 1,2% y una retracción mensual del 0,8%.

En el acumulado del semestre, el consumo alcanza las 4.648.805 toneladas, un 2,6% inferior al registrado entre enero y junio de 2025.