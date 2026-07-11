Proyectan invertir más de $1.500 millones para el mantenimiento de los espacios verdes

La Municipalidad de Olavarría puso en marcha dos licitaciones públicas para contratar el servicio de mantenimiento de los espacios verdes de la ciudad y las localidades del Partido. Entre ambas convocatorias, el presupuesto oficial asciende a más de 1.500 millones de pesos para un período de ejecución de diez meses, durante el cual deberán realizarse tareas de corte de pasto, limpieza, poda, riego y conservación de parques, plazas, paseos, banquinas y otros espacios públicos.

La mayor inversión corresponde a la Licitación Pública Nº 17/26, destinada al mantenimiento de los espacios verdes de la planta urbana de Olavarría, mientras que la Licitación Pública Nº 18/26 comprende las localidades del Partido con un presupuesto oficial de 367.307.000 pesos. En este último caso, los trabajos fueron divididos en cinco sectores: Loma Negra; Sierras Bayas y Bella Vista; Hinojo, Colonia Hinojo y Colonia Nievas; Sierra Chica; y Colonia San Miguel. El pliego establece que una misma empresa podrá adjudicarse hasta tres de esos cinco ítems.

Para el mantenimiento de los espacios verdes de la planta urbana, correspondiente a la Licitación Pública Nº 17/26, los pliegos podrán adquirirse hasta el 17 de julio a las 13 horas, mientras que la apertura de sobres fue fijada para el 21 de julio a las 10 horas en el Palacio San Martín.

En tanto, la Licitación Pública Nº 18/26, destinada a las localidades del Partido, también prevé la venta de pliegos hasta el 17 de julio a las 13 horas y la apertura de las ofertas el 21 de julio a las 10 horas, en la Dirección de Licitaciones de la Municipalidad.

Un mantenimiento integral

Las empresas adjudicatarias deberán garantizar el mantenimiento permanente de los espacios públicos durante toda la vigencia del contrato. El servicio comprenderá el corte de pasto con la frecuencia que determine la inspección municipal, bordeado de canteros y senderos, poda manual, control de malezas y plagas, riego, fertilización, limpieza, recolección y traslado de residuos vegetales, además del mantenimiento de caminos internos y sectores de descanso y recreación.

El pliego también obliga a las contratistas a reponer especies vegetales dañadas por una mala ejecución de los trabajos y responder de manera inmediata a las observaciones formuladas por la inspección municipal.

Maquinaria, personal y plan de trabajo

Las empresas interesadas deberán acreditar la disponibilidad de maquinaria y herramientas específicas para la prestación del servicio. Entre los equipos mínimos exigidos figuran tractores con desmalezadora, minitractores o equipos de giro cero, motoguadañas, motosierras, sopladores, camionetas y tanques para riego, además de presentar un plan de trabajo con el detalle del personal afectado, cronograma de tareas y tiempos de ejecución.

Parques, plazas, accesos y barrios

La contratación abarca una amplia superficie de espacios públicos. En la ciudad incluye sectores como Parque Alberdi, Monte Chico, Barrio Trabajadores, Barrio Isaura, Barriletódromo, la Autopista Luciano Fortabat, barrios CECO y otros parques, plazas, banquinas y accesos distribuidos en distintos puntos de Olavarría.

En las localidades, el mantenimiento alcanzará espacios públicos de Loma Negra, Sierras Bayas, Bella Vista, Hinojo, Colonia Hinojo, Colonia Nievas, Sierra Chica y Colonia San Miguel, incluyendo plazas, parques, accesos, paseos y banquinas. Entre ellos se encuentran el Cerro Luciano Fortabat, el acceso a Monte Pelloni, el Parque de los Fresnos y diversos sectores recreativos y de ingreso a las localidades.