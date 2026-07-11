CoNverSo | Mario Cura descartó volver a un cargo dentro del Consejo de Administración de Coopelectric

«El desafío es sacar la cooperativa adelante», afirmó en el momento en que también descartó volcarse, nuevamente, a la política partidaria.

El contador Mario Oscar Cura, referente de la Lista Amarilla aseguró que no analiza un regreso a la política partidaria y descartó volver a ocupar un cargo en el Consejo de Administración de Coopelectric.

Lo afirmó durante el episodio N° 10 de la segunda temporada de CoNverSo, el ciclo de entrevistas de En Línea Noticias, conducido por Fabricio Lucio y dirigido por Jorge Alberto Scotton.

Sobre el final de la entrevista, Mario Cura dejó de lado el análisis institucional de Coopelectric para referirse a su futuro personal y político. Luego de repasar la actualidad de la cooperativa y los desafíos que enfrenta la entidad, aseguró que hoy su prioridad está puesta exclusivamente en acompañar la conducción de la Lista Amarilla.

«Habida cuenta que teniendo la responsabilidad de liderar la Lista Amarilla con la administración de la cooperativa, me he abocado exclusivamente al trabajo de la cooperativa. Es el desafío de sacar la cooperativa adelante», expresó.

En ese contexto, explicó que la política partidaria hoy ocupa un lugar secundario en sus prioridades.

«La política, por ahora, no encuentro una referencia clara donde poder posicionarme. Es un segundo plano. A mí me interesa… lo que hice en política o intenté hacer, ya lo hice. No tengo por el momento ninguna idea de encaminarme por algún lugar, sino seguir abocándome al tema de la cooperativa y después veremos qué es lo que pasa», sostuvo.

Consultado sobre la posibilidad de regresar a ocupar un cargo en el Consejo de Administración de Coopelectric, fue categórico.

«No, eso lo tengo clarísimo», respondió.

Cura recordó que dejó la presidencia de la cooperativa en 2003, cuando fue convocado para ocupar un cargo provincial, y que al finalizar su mandato como diputado provincial recibió distintas propuestas para regresar a la conducción de la entidad.

Sin embargo, explicó que siempre mantuvo la misma postura. «Muchos me planteaban: ‘Bueno, volvé para la cooperativa’. Y yo entendía que nunca segundas partes han sido buenas, este es mi concepto. Entonces dije: hay otros muchachos, compañeros, que vienen trabajando; tienen que ser ellos. Tenemos que fortalecer la juventud de la Lista e ir renovando. Yo haré la conducción hasta donde pueda, marcando y fijando objetivos nuevos», afirmó.

No obstante, reconoció que quedaron proyectos sin concretar durante su gestión al frente de Coopelectric. Entre ellos mencionó la creación de una planta regional de reciclado de residuos para Olavarría, Azul y Tandil.

«Uno de los objetivos que tenía era una planta de reciclaje de basura para atender Olavarría, Azul y Tandil. Era un proyecto que nosotros motorizamos; ya teníamos una oferta de una planta llave en mano de España. Fue un proyecto trunco», recordó.

Al cierre de la entrevista, Cura explicó también por qué decidió hablar públicamente después de un largo período sin conceder entrevistas. Señaló que durante los momentos de mayor conflicto institucional prefirió evitar declaraciones que profundizaran las diferencias con el Municipio.

«La situación era complicada, teníamos dificultades en la relación con el Municipio y querer meter un poco de leña al fuego… mi pensamiento era tratar de aplacar las aguas. Y ahora, como las aguas están más tranquilas, me pareció que era el momento indicado», concluyó.