Rodolfo Pousá: de su histórico trabajo con Mónica y César a dirigir medios nacionales

Espectáculos 11/07/2026 10:15:17

Buenos Aires, 11 julio (NA) — El periodista Rodolfo Pousá, que murió este viernes a los 85 años, construyó una extensa trayectoria en el periodismo argentino, con un recorrido que lo llevó desde las redacciones y la televisión abierta hasta la conducción de algunos de los principales medios públicos del país.

Si bien la carrera del periodista inició en el servicio informativo de Canal 9 en 1971, su paso por el ciclo Telenoche fue un claro impulso gracias a la permanencia en el histórico noticiero de El Trece, conducido, durante décadas, por Mónica Cahen D’Anvers y César Mascetti.

Pousá se desempeñó como columnista y analista político dentro del equipo donde cada emisión analizaba el escenario nacional, las principales decisiones del Gobierno y el pulso de la agenda parlamentaria, en una etapa en la que el noticiero se consolidó como uno de los de mayor audiencia de la televisión argentina.

Con el paso de los años, Pousá orientó su carrera hacia la gestión periodística. Tras su paso por Canal 13 se desempeñó en América TV. Para 1983 y por casi diez años, asumió como gerente de noticias en la misma señal.

Años más tarde, el comunicador, reconocido por su estilo sobrio y formal, forjó una carrera de casi cinco décadas, sin haber ocultado su férrea militancia en la Unión Cívica Radical (UCR).

Entre 1991 y 2001, durante el gobierno de Fernando de la Rúa tuvo su primera etapa de mando en la agencia estatal Télam, que volvió a presidir desde 2015 hasta 2019. En esa instancia, impulsó una reorganización estructural del organismo que terminó marcada por más de trescientos despidos que se llevaron a cabo en un prolongado conflicto gremial.

Durante esa etapa promovió auditorías internas y presentó denuncias judiciales por presuntas irregularidades detectadas en la gestión anterior. Varias de esas presentaciones fueron investigadas, aunque no todas derivaron en condenas firmes. Algunas causas se archivaron y otras avanzaron parcialmente.

Además de su trabajo en medios, participó en ámbitos vinculados a la formación profesional y al debate sobre la actividad periodística, como la Academia Nacional de Periodismo, institución dedicada a la promoción y el análisis de la actividad nacional.

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