Caída interanual en autos y freno en maquinaria agrícola marcan la tendencia de junio de 2026

A pesar de registrar leves mejorías o comportamientos estables en la comparación mensual con mayo, el último informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) expuso cifras preocupantes en las comparaciones interanuales del sector automotor y en el desempeño general de la maquinaria del campo durante el primer semestre.

A continuación, se detallan los principales indicadores negativos que dejó el mercado automotor y agroindustrial:

Sector automotor: contracción interanual y semestral

Baja interanual en patentamientos totales: El mercado automotor registró en junio una caída del 12,8% en comparación con el mismo mes del año anterior, pasando de 52.730 unidades en junio de 2025 a 45.995 en junio de 2026.

El mercado automotor registró en junio una caída del en comparación con el mismo mes del año anterior, pasando de 52.730 unidades en junio de 2025 a 45.995 en junio de 2026. Caída en el acumulado del año: En los primeros seis meses de 2026, los patentamientos acumulados arrastran una baja del 9,9% interanual frente al primer semestre del año pasado.

En los primeros seis meses de 2026, los patentamientos acumulados arrastran una baja del interanual frente al primer semestre del año pasado. Desplome en el promedio diario de ventas: El promedio diario de operaciones se ubicó en 2.191 unidades, lo que representa una disminución del 3,0% respecto a mayo de 2026 y una contracción del 25,2% si se lo compara con junio de 2025.

El promedio diario de operaciones se ubicó en 2.191 unidades, lo que representa una disminución del respecto a mayo de 2026 y una contracción del si se lo compara con junio de 2025. El segmento de automóviles particulares, el más afectado: Las ventas de autos disminuyeron un 17,9% interanual respecto a junio de 2025. En el balance de los primeros seis meses del año, el segmento acumula una pérdida del 9,9% .

Las ventas de autos disminuyeron un interanual respecto a junio de 2025. En el balance de los primeros seis meses del año, el segmento acumula una pérdida del . Comerciales livianos en rojo semestral: Aunque mostraron una mejora contra mayo, las camionetas y furgones arrastran una caída del 11,8% en el acumulado de este primer semestre frente al año anterior.

Maquinaria agrícola: fuerte freno tras los picos estacionales

Derrumbe mensual generalizado: El total de patentamientos de cosechadoras, tractores y pulverizadoras sufrió una abrupta contracción del 32,4% en comparación con mayo de 2026.

El total de patentamientos de cosechadoras, tractores y pulverizadoras sufrió una abrupta contracción del en comparación con mayo de 2026. El semestre cierra a la baja: Con 3.303 unidades registradas en los primeros seis meses del año, el sector quedó un 1,9% por debajo del mismo período de 2025, cortando las expectativas de recuperación que se habían generado en abril y mayo.

Con 3.303 unidades registradas en los primeros seis meses del año, el sector quedó un por debajo del mismo período de 2025, cortando las expectativas de recuperación que se habían generado en abril y mayo. Fuerte caída mensual en cosechadoras: Este rubro registró apenas 43 unidades en junio, lo que significó un desplome del 50,0% respecto al mes anterior y una baja del 21,8% en la comparación interanual.

Este rubro registró apenas 43 unidades en junio, lo que significó un desplome del respecto al mes anterior y una baja del en la comparación interanual. Tractores con balances negativos: El segmento registró 392 unidades, exhibiendo una caída del 28,5% mensual y una baja del 3,9% interanual. En el acumulado del año, arrastra una pérdida del 2,9% .

El segmento registró 392 unidades, exhibiendo una caída del mensual y una baja del interanual. En el acumulado del año, arrastra una pérdida del . Pulverizadoras en rojo acumulado: A pesar de una leve suba interanual en el mes, el segmento sigue siendo el más rezagado del año con una contracción del 7,8% en el acumulado semestral frente a 2025.

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