Paz Martínez se presentará en Olavarría

El músico y compositor Paz Martínez llegará a Olavarría para ofrecer un recital en vivo donde interpretará sus grandes éxitos como cantante, además de los reconocidos temas que compuso para distintos artistas internacionales a lo largo de su carrera.

La presentación tendrá lugar el sábado 15 de agosto a las 21:00 en el Teatro Municipal Olavarría, ubicado en Rivadavia 2800. La apertura de puertas del recinto está prevista para las 20:30.

El artista tucumano, reconocido internacionalmente por sus más de seiscientas canciones registradas, cuenta con una trayectoria en la que fue interpretado por figuras como Mercedes Sosa, Rodrigo, Luciano Pereyra, Ricky Martin, Valeria Lynch, Paloma San Basilio, Gilberto Santa Rosa, Armando Manzanero y Los Nocheros. Asimismo, fue convocado por la cantante Madonna para adaptar al español su tema «You’ll See» bajo el título «Verás», y ha sido galardonado en dos ocasiones con el premio Martín Fierro por sus composiciones para telenovelas.

Entradas y puntos de venta

Las entradas online se encuentran disponibles a través de la plataforma ArTicket desde $55.000. El sistema permite abonar en 3 cuotas sin interés con tarjeta Fava, tarjetas de crédito, débito, dinero en cuenta o billeteras virtuales de Mercado Pago, y mediante una promoción del Banco Provincia de 4 cuotas sin interés.

Cabe señalar que todas las entradas son nominales, por lo que al momento de la compra se deben completar los datos tanto del comprador como de las personas asistentes.

También se pueden adquirir en efectivo en los siguientes puntos físicos:

Olavarría: TecnoCentro (Rivadavia 3065).

Azul: Disquería Liverpool (Moreno 626).

En relación con los pases para personas con discapacidad, las solicitudes se reciben de manera presencial en la boletería del Teatro Municipal, de lunes a viernes en el horario de 8:30 a 16:00, a partir del primer día hábil del mes del evento.