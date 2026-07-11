ARA San Juan: la abogada querellante aseguró que “tres años en suspenso por 44 vidas resulta ofensivo”

Política

Por Laura Impellizzeri.

Buenos Aires, 11 julio (NA) — El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz dictó, el pasado miércoles 8, la sentencia definitiva en el juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan: el excapitán de navío Claudio Villamide fue condenado a tres años de prisión en suspenso, mientras que el ex contralmirante Luis López Mazzeo, el ex capitán de navío Héctor Alonso y el ex capitán de fragata Hugo Correa fueron absueltos.

En una entrevista exclusiva con la Agencia Noticias Argentinas, Valeria Carreras, una de las abogadas querellantes de las familias de los tripulantes fallecidos, aseguró que esa condena “resultó ofensiva” y que, por ese motivo, recurrirán el fallo.

El siguiente es el detalle de la entrevista

Noticias Argentinas: ¿Cómo viviste todo este proceso previo a la sentencia?

Valeria Carreras: Llevo ocho años y ocho meses en esta causa. La relación con mis representados, que son en total 35, es una relación afectiva muy profunda. Entonces, tengo dos sentimientos duales completamente: uno es la expectativa de obtener justicia por lo que significa en sí… no solamente en términos jurídicos, sino también respecto a la reparación moral de decir “lo logramos, están presos los culpables”: Después tenés el otro aspecto, absolutamente profesional, el que me hace ver el resultado y la sentencia con ojos jurídicos. Si te tengo que decir, mi primer aspecto es la decepción. Porque junto con ellos esperaba prisiones de cumplimiento efectivo y de los cuatro imputados que habíamos pedido esta condena.

NA: ¿Cómo tomaron esta sentencia las familias?

VC: Estuve hasta las 3.20 de la madrugada (el mismo día del veredicto) hablando con ellas, una por una, y la desazón es lo que impera en la totalidad de la querella. Esa es la primera radiografía. Después, va a venir otra lectura. A partir del 21 de agosto, veremos por qué llegaron a esta resolución los miembros del tribunal.

NA: ¿Qué es lo que ustedes creen que los jueces tomaron en cuenta para condenar sólo a uno?

VC: No lo sabemos certeramente, queremos saber qué vieron de diferente y, también, qué movilizó, qué valoró, qué le faltó al juez disidente para no condenar a Villamide también por unanimidad. Después, tenemos que evaluar cuáles son los argumentos que vamos a utilizar para recurrir este fallo. Porque a este fallo hay que recurrirlo en dos sentidos fundamentales: el primero es no dejar afuera a los absueltos, es decir, lograr una condena en casación. Y segundo, aumentar la pena de cumplimiento efectivo, porque la que le dieron no sirve….esta es la desazón, esta es la cachetada.

NA: Claro, porque la única condena que hubo son tres años en suspenso…

VC: Exacto: No es de cumplimiento efectivo. Entonces, tres años en suspenso, por 44 vidas pérdidas, resulta ofensivo. Y por ese motivo, estamos evaluando, desde que tomamos este juicio oral con mi colega Lorena Arias, presentar un proyecto en el Congreso. Nos hemos dado cuenta que la figura del estrago culposo agravado, como es en este caso, tiene una pena máxima de cinco años. Entonces, el estrago va a operar de la misma manera con cinco fallecidos que con 44. Por eso, pensamos elaborar un proyecto de ley para graduar la pena prevista para el estrago culposo según el número de víctimas y lo vamos a presentar después de la sentencia ante la presidencia de la Cámara de Diputados, que en este caso corresponde a Martín Menem.

NA: Entiendo que no lo hacen por medio de ningún bloque, sino que es una iniciativa independiente.

VC: Exacto. No tenemos ningún tipo de representación con ningún diputado ni con nadie, por eso lo queremos hacer por mesa de entrada. Se entiende que una modificación al Código Penal se impone porque, aunque hubiésemos obtenido el máximo, hubiese sido injusto.

NA: Igualmente, ustedes ven un aspecto positivo en esta causa, más allá de no estar de acuerdo con el veredicto.

VC: Sí, porque esta causa va a sentar un precedente. Porque si vos analizás, no fueron encontrados culpables solamente por incumplimiento de los deberes. Fueron encontrados culpables por el delito del estrago, y eso quiere decir que estas muertes eran evitables. Al lograr esto, vos les das vuelta todo el paradigma de todo lo que fue esta causa durante casi 9 años. Porque no fue la tormenta perfecta, no fue culpa de los tripulantes, como dijo (Oscar) Aguad el 17 de mayo de 2019, el Día de la Armada, que culpó a la falta de experiencia de los tripulantes, sino que los expusieron en condiciones de riesgo en un lugar y en un momento dado. El otro hito histórico, permitime que lo diga así, es que la Justicia Civil se metió por primera vez a condenar a altos mandos de la Armada Argentina, donde hubo muertos. Esto es lo que más le duele, es lo que más le pesa y es lo más simbólico de esta causa, que es perfectible y que tiene sabor a poco.

NA: En definitiva, se apunta al mal estado de las naves de la Armada y, por ende, al mal funcionamiento de las mismas.

VC: Ni siquiera hay un ship para ir a Malvinas. Ni un avión, ni un submarino, ni nada. Por el estado de degradación del material de las Fuerzas Armadas y también con la misma degradación de los sueldos, con el mismo recorte de los presupuestos que vienen sufriendo año a año, especialmente en esta administración.

NA: ¿Cuáles son las cuestiones que tanto Usted como su colega Arias consideran que tuvieron como peso fundamental para las tres absoluciones?

VC: Al no haber leído los fundamentos, estamos completamente ciegas. Tenemos una sospecha y creemos que el hecho de haber dejado absuelto a López Mazzeo, que era contraalmirante, está vinculado a que tenía una línea directa hacia arriba, en responsabilidad, con el entonces comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Mauricio Macri, y el jefe de la Armada, Marcelo Rur. Creemos que quisieron cortar la línea de mando hacia arriba, pero no te lo puedo asegurar, porque no lo leí. Sostenemos que tienen la misma responsabilidad y las mismas pruebas de cargo Villamide y López Mazzeo. Eran los dos más altos rangos.

NA: Por último, Valeria. ¿En qué quedó el tema del supuesto espionaje a las familias de los tripulantes?

VC: El 26 de abril de este año vencía el plazo para presentar el reclamo con el fin de que intervenga en esa causa de sobreseimiento de Macri ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y sabes quién fue la única querella que lo presentó? Nosotras. Lo presentamos, tenemos número de petición y es re importante porque vos no sabés los requisitos que te piden para poder ser considerado en la Corte Interamericana y lo cumplimos. Esta es una querella de personas sin medios. No tenemos ni para fotocopia, ni para peritos. No nos pueden pagar el internet, ni los viáticos, ni el hotel de acá, nada. Entonces, tiene mucho más mérito que este puñado de familias haya logrado llegar hasta un estamento internacional. Y aparte, cualquiera que lee esa carpeta, esa causa del espionaje ilegal, acerca de que hubo tareas de inteligencia durante un año sobre algunas señoras, porque en eran peligrosas para la integridad de Macri o para la seguridad interior del país, no resiste el menor análisis.

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