La industria alerta por la crisis de las pymes: “La estabilidad sola no alcanza para generar empleo”

Economía

Buenos Aires, 11 julio (NA) – Mientras la economía muestra señales de estabilidad macroeconómica, la actividad industrial y el consumo continúan atravesando un escenario de fuerte debilidad.

Así lo advirtió el director ejecutivo de Desarrollo Industrial, Diego Coatz, quien sostuvo que el crecimiento actual está concentrado en sectores extractivos como la minería, el agro y el petróleo, mientras buena parte de la economía real continúa en retroceso.

En diálogo con Splendid AM 990, el economista afirmó que “la economía real está en caída” y explicó que, si bien el Producto Bruto Interno muestra una mejora impulsada por actividades específicas, “la industria cayó casi 6%, el comercio también y la construcción sigue en niveles muy bajos”.

En ese sentido, remarcó que los sectores que hoy lideran el crecimiento representan menos del 7% del empleo total, por lo que su expansión no alcanza para compensar la pérdida de puestos de trabajo en el resto de la economía.

Coatz advirtió que las pequeñas y medianas empresas son las más afectadas por la actual coyuntura. “La pyme tiene menos margen para adaptarse. Cuando la actividad anda mal, el consumo no repunta, los salarios vienen cayendo y el empleo formal también. Se combinan tres factores que empujan el consumo hacia abajo”, señaló.

Según explicó, este escenario está acelerando un proceso de concentración económica, ya que muchas empresas pequeñas enfrentan problemas financieros, dificultades para cobrar cheques y pérdida de ventas, mientras que las compañías con mayor respaldo logran absorber parte de ese mercado.

El especialista consideró que la estabilidad cambiaria y la desaceleración de la inflación constituyen un logro importante, aunque insuficiente. “Estamos todos de acuerdo en que la economía tiene que ser estable y ordenada. Cualquier empresario valora que ya no exista la inestabilidad de hace dos años. Pero esa estabilidad tiene que venir acompañada de crecimiento económico y de sectores productivos que generen empleo”, sostuvo.

En ese marco, alertó que si el desarrollo de actividades como Vaca Muerta o la minería no logra derramar sobre el resto de la economía, esos mismos sectores podrían perder respaldo social. “El gran desafío es que ese crecimiento llegue al conjunto del aparato productivo”, afirmó.

Coatz también cuestionó la política de apertura comercial en un contexto internacional que definió como cada vez más competitivo. Explicó que hoy muchos productos importados, especialmente provenientes de China, llegan al mercado con fuertes subsidios estatales, mientras numerosos países aplican políticas industriales para proteger a sus empresas.

“Hoy el mundo hace política industrial. Muchas de las grandes empresas globales crecieron gracias a subsidios, menores impuestos o créditos estatales. Argentina, en cambio, va en sentido contrario”, sostuvo.

Respecto del impacto de las importaciones y las compras puerta a puerta, el economista consideró que si bien representan un desafío para algunos sectores, el problema principal sigue siendo la falta de demanda interna. “Cuando el mercado no crece, cualquier importación afecta mucho más. La prioridad tiene que ser volver a poner en movimiento la economía, recuperar el consumo, el crédito y los salarios”, explicó.

En ese sentido, propuso implementar medidas específicas para sostener el entramado productivo, especialmente las pymes vinculadas a las cadenas de valor de la minería, el agro y la energía, así como también asistir a los sectores más intensivos en mano de obra mediante alivio tributario y financiamiento.

Finalmente, Coatz advirtió que la estabilidad macroeconómica, por sí sola, no garantiza el éxito del programa económico si continúa deteriorándose el empleo formal. “Si la industria sigue perdiendo miles de puestos de trabajo por mes y el comercio no se recupera, esa estabilidad se convierte en un riesgo porque la gente no percibe mejoras en sus ingresos. El Gobierno necesita empezar a atender la microeconomía con medidas concretas para evitar una mayor concentración y reactivar la actividad”, concluyó.

FC/RGB