Abren el concurso para contratar el servicio de ticketera digital del Teatro Municipal

La Municipalidad de Olavarría abrió el Concurso Público Nº 1/26 para contratar el servicio de gestión del sistema de emisión digital de entradas del Teatro Municipal.

La convocatoria tiene como objetivo seleccionar a la empresa que estará a cargo de la comercialización de tickets, el control de accesos y la administración de la plataforma tecnológica utilizada para las funciones que se desarrollen en la sala.

Según establece el pliego de bases y condiciones, las ofertas podrán presentarse hasta las 10 horas del miércoles 15 de julio, momento en el que se realizará la apertura de sobres en la Dirección de Licitaciones, en el Palacio San Martín. La documentación del concurso puede retirarse sin cargo hasta el 13 de julio o solicitarse por correo electrónico.

Qué deberá ofrecer el servicio

El sistema que administre la empresa adjudicataria deberá permitir la venta de entradas tanto de manera online como presencial, con la posibilidad de seleccionar las butacas sobre el plano del Teatro Municipal y visualizar en tiempo real la disponibilidad para cada función. También deberá admitir pagos con tarjetas de crédito y débito, billeteras virtuales y contar con un punto de venta en efectivo de fácil acceso.

Entre los requisitos técnicos, el pliego establece que las entradas deberán emitirse con código QR y que el sistema deberá permitir identificar a los asistentes mediante DNI, tanto en las compras realizadas por internet como en la boletería del teatro. Además, deberá contemplar la gestión de entradas gratuitas o protocolares, devoluciones cuando correspondan y mecanismos de seguridad para evitar falsificaciones, duplicaciones o reventa de tickets.

Control y estadísticas

La plataforma también deberá ofrecer al Municipio un panel de control con información en tiempo real sobre la ocupación de la sala y el ingreso de espectadores por sectores. Asimismo, la empresa tendrá que realizar verificaciones tecnológicas que permitan cotejar la cantidad de entradas registradas con las butacas efectivamente ocupadas durante cada espectáculo.

El servicio incluirá además un sitio web para la venta anticipada de entradas, integrado mediante un subdominio con la página oficial de la Municipalidad, atención personalizada a través de WhatsApp y correo electrónico, reportes estadísticos para tareas de control y marketing, y la capacitación del personal municipal encargado de la boletería y del control de accesos.

Plazo de contratación

El pliego establece que la contratación tendrá una vigencia de 18 meses, con posibilidad de prorrogarse por otros 12 meses de común acuerdo entre las partes. Como contraprestación, las empresas interesadas deberán cotizar el porcentaje de comisión que percibirán por el servicio, detallando los costos para el espectador, el Teatro Municipal, los productores, los artistas y el Municipio, además de los plazos previstos para la acreditación de los pagos.