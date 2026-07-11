Wesner, Landivar y Valicenti recibieron al jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense

El intendente Maximiliano Wesner, junto a la jefa de Gabinete y diputada provincial, Mercedes Landívar y el consejero general de Cultura y Educación César Valicenti, recibió en el Palacio San Martín al jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), Xavier Areses.

Se trató de una reunión de trabajo en la que se ratificó la continuidad de las acciones conjuntas que el Municipio desarrolla con las unidades penitenciarias de Sierra Chica, especialmente en materia de producción, capacitación e integración comunitaria. En ese marco también fue presentado oficialmente el nuevo jefe de la Unidad Penal Nº 2 de Sierra Chica, el inspector mayor Javier Iván Ferreyra, quien asumió recientemente al frente del establecimiento de máxima seguridad.

Durante el encuentro, las autoridades repasaron las distintas líneas de trabajo que el Municipio lleva adelante junto al Servicio Penitenciario Bonaerense, con especial énfasis en el convenio de colaboración que impulsa el fortalecimiento de los Polos Productivos que funcionan en las unidades penitenciarias de Sierra Chica.

Desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo se promueven distintas instancias de formación y capacitación laboral destinadas a personas privadas de la libertad, con el objetivo de brindar herramientas y experiencias que favorezcan los procesos de reinserción social.

El trabajo conjunto también ha permitido concretar distintas acciones con impacto directo en la comunidad. Entre ellas se destacan las entregas de mobiliario elaborado en los talleres de las unidades penitenciarias para establecimientos educativos, centros de salud y otras instituciones. Uno de los casos más recientes fue la incorporación de mesas y juegos para el sector de Guardia del servicio de Pediatría del Hospital Municipal «Dr. Héctor Cura».

A ello se suman tareas de reparación de vehículos del parque automotor municipal, trabajos de herrería para recuperar sillas y pupitres de escuelas, además de la fabricación de bloques destinados a distintas obras.

En materia ambiental, las autoridades destacaron el avance de iniciativas vinculadas a la gestión de residuos, desarrolladas con el acompañamiento del área de Ambiente municipal. Entre ellas figuran la fabricación de composteras y la realización de capacitaciones sobre compostaje y separación de residuos.

Asimismo, el Municipio entregó kits para huertas con el propósito de fortalecer las producciones que se desarrollan dentro de las unidades penitenciarias.

Al finalizar el encuentro, Wesner destacó la importancia de sostener el trabajo articulado entre el Estado municipal y el Servicio Penitenciario Bonaerense para optimizar recursos, generar oportunidades de formación y desarrollar políticas públicas con impacto en la comunidad.

Además de Wesner, Landívar, Valicenti y Areses, participaron de la reunión el jefe del Complejo Penitenciario Centro Sur, inspector mayor Gastón Collado; el subdirector general de Complejos Penitenciarios, Ariel Gómez; el subjefe de la repartición, inspector general Javier Cáceres; y el director del Polo Productivo Sierra Chica, Sebastián Martín.