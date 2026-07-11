Gran cantidad de personas se sumaron a la jornada de Barberos solidarios en la escuela industrial

Imágenes Mauricio Latorre

Este sábado se llevó a cabo una jornada solidaria en las instalaciones de la Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº 2 «Luciano Fortabat». La propuesta, que se desarrolló entre las 13 y las 17 horas, contó con una importante respuesta por parte de los vecinos que se acercaron a colaborar.

La actividad principal consistió en ofrecer un corte de pelo a cambio de un alimento no perecedero. El servicio estuvo a cargo de barberos profesionales egresados y estudiantes de la propia institución, conocida tradicionalmente como Escuela Industrial.

Además del servicio de barbería, las personas que asistieron y participaron de la iniciativa compartieron una merienda que incluyó chocolate y torta.