El Municipio junto al IPAC brindarán un taller de herramientas digitales para cooperativas
El Municipio de Olavarría junto al Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo brindarán un taller de Fortalecimiento Digital para Cooperativas.
El mismo se llevará adelante el viernes 17 de julio, a las 14:30 hs, en el Centro Interdisciplinario de Innovación Tecnológica – CIIT del Polo Educativo y Recreativo “La Máxima” (Av. Pellegrini 4200).
Dicha jornada tiene por finalidad capacitar a las cooperativas bonaerenses para potenciar sus ventas, comercialización y comunicación. Los talleres incluyen formación en redes sociales, marketing, digital e identidad de marca.
La participación en el taller requiere de inscripción en el siguiente link: clic aquí.