Se llevó a cabo la segunda fecha del ciclo de milonga en la Casa del Bicentenario

El pasado domingo se desarrolló la segunda edición del ciclo Milonga «La Bicente», una propuesta que convocó a vecinos, vecinas y aficionados al tango en las instalaciones de la Casa del Bicentenario para compartir una jornada de música y baile.

La iniciativa, que se realiza por segundo año consecutivo con entrada libre y gratuita, es organizada por la Subsecretaría de Cultura junto a la Escuela Municipal de Danza con el objetivo de consolidar un espacio de encuentro para la comunidad tanguera local.

Desde la organización confirmaron la continuidad del ciclo y adelantaron las fechas de las próximas convocatorias. Los encuentros siguientes tendrán lugar los días 16 de agosto y 20 de septiembre, en el horario de 19:00 a 22:00 horas, en la sede de Bolívar y Cerrito.

La invitación se mantiene abierta a todas las personas que deseen sumarse a las próximas jornadas programadas para el resto del año.