Continúan las tareas de puesta en valor en la Terminal de Ómnibus

Durante el último fin de semana, personal de la Secretaría de Protección Ciudadana llevó adelante una serie de trabajos de recambio de cartelería vial en el sector de la Terminal de Ómnibus, con el objetivo de ordenar la circulación vehicular y brindar mayor seguridad tanto a automovilistas como a peatones.

Las tareas incluyeron la demarcación de espacios exclusivos destinados al estacionamiento, así como también de sectores específicos para el ascenso y descenso de pasajeros, buscando favorecer la organización del tránsito en las instalaciones.

Estas intervenciones forman parte de un plan de mejoras en la Terminal de Ómnibus. Previamente, hacia el interior del edificio, se había realizado el recambio de luminarias por tecnología LED y la redistribución de los espacios de atención al público.

Los trabajos se desarrollan de manera articulada entre la Secretaría de Protección Ciudadana y la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo para intervenir en la infraestructura y los servicios del lugar.

Por otra parte, desde la Secretaría de Protección Ciudadana se realizó también el último fin de semana el recambio de carteles nomencladores en distintos puntos de la ciudad, en respuesta a reclamos realizados por vecinos y vecinas.