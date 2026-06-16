El rector de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires), Marcelo Aba, analizó el acuerdo alcanzado entre el Gobierno nacional, los rectores y los gremios universitarios para atender parte de la crisis presupuestaria que atraviesan las universidades públicas.

El entendimiento contempla una recomposición salarial del 24,33%, distribuida en un 21,22% para junio y un 3% adicional en octubre, además de refuerzos destinados a becas, hospitales universitarios y gastos de funcionamiento.

En diálogo con el diario El Tiempo de Azul, Aba sostuvo que el acuerdo representa un avance, aunque remarcó que aún está lejos de los reclamos que vienen realizando las universidades nacionales.

«Es un paso adelante, pero nosotros seguimos teniendo como norte y como objetivo el cumplimiento efectivo y completo de la Ley de Financiamiento Universitario. Por eso trabajamos durante más de dos años y en eso nos ha acompañado la sociedad y la política, y sabemos que tenemos todo el respaldo. Es a lo que queremos llegar», afirmó.

El rector explicó que la situación se había vuelto especialmente compleja en materia salarial, sobre todo para los trabajadores con ingresos más bajos. En ese contexto, valoró la reapertura de las negociaciones paritarias.

«Estamos a mitad de camino de lo que nosotros realmente pretendemos y nos corresponde, porque ha sido simplemente la inflación; y en eso no hay mucho para discutir, porque sólo hay que aplicar el índice inflacionario de diciembre de 2023 hasta aquí y la diferencia con los aumentos salariales», señaló.

Asimismo, consideró que el acuerdo no representa una solución definitiva, aunque sí un alivio para distintos sectores del sistema universitario.

«No lo consideramos una solución definitiva, pero sí un alivio para los trabajadores, los becarios y para las cuentas de la universidad», expresó.

Aba también destacó el compromiso asumido por el Gobierno de convocar a una nueva negociación paritaria el próximo 15 de septiembre.

«Esto es muy necesario para ver cómo seguimos hacia adelante sin perder todo lo que se acaba de recuperar y también para seguir analizando de qué manera recuperamos el resto de lo que está faltando», indicó.

En relación con los motivos que pudieron influir en la decisión del Gobierno de avanzar en un acuerdo, el rector vinculó el resultado con la movilización universitaria realizada en mayo y con el avance de acciones judiciales vinculadas a la Ley de Financiamiento Universitario.

«Entiendo que la última Marcha Federal Universitaria del 12 de mayo, donde por cuarta vez la universidad fue acompañada masivamente por la sociedad, tuvo mucho que ver», sostuvo.

Finalmente, confirmó que las universidades nacionales mantendrán la vía judicial para exigir el cumplimiento de la normativa vigente.

«La vía judicial la vamos a seguir, porque es una ley de la Nación la que está en juego y queremos que se cumpla. Acá no estamos conversando: acá hay una ley que tiene que cumplirse y, por lo tanto, nosotros vamos a seguir trabajando con la misma firmeza que lo hemos venido haciendo hasta aquí», concluyó.