Vecinos volvieron a reclamar la construcción de la Autovía sobre la Ruta 3

Fuente: Noticias de Azul

Vecinos autoconvocados de Azul realizaron este lunes una nueva manifestación para exigir la construcción de la Autovía sobre la Ruta Nacional 3.

La convocatoria se desarrolló en la rotonda de ingreso a la vecina localidad, en la intersección de Avenida Piazza y la Ruta 3, donde volvieron a plantear la necesidad de avanzar con una obra que consideran clave para mejorar la seguridad vial.

Durante la protesta se exhibieron carteles y pancartas con distintas consignas vinculadas al reclamo. Entre ellas se destacó la frase: “Sin Vialidad, las rutas son una sentencia de muerte”, en referencia al estado de la infraestructura vial y a los riesgos que implica transitar diariamente por este corredor.

Bajo el lema “Autovía Ya”, los manifestantes insistieron en la necesidad de concretar una obra largamente reclamada en la región, con el objetivo de reducir los siniestros viales y brindar mayores condiciones de seguridad para automovilistas, transportistas y pasajeros.

La jornada contó con la presencia de dirigentes políticos, concejales, funcionarios municipales, representantes de instituciones y vecinos. Entre ellos participaron la senadora provincial Inés Laurini, la diputada provincial Laura Aloisi, la ex senadora Lorena Mandagarán y el ex intendente Omar Duclós.

Los organizadores señalaron que continuarán impulsando acciones para mantener vigente el reclamo y solicitar definiciones por parte del Gobierno nacional respecto de la obra.

La manifestación se realizó en medio de las novedades vinculadas a la nueva concesión de la Ruta 3. En las últimas horas, la Dirección Nacional de Vialidad confirmó la instalación de nuevas estaciones de peaje en distintos puntos del corredor, entre ellos Azul y Chillar, mientras que la construcción de la autovía no forma parte de las obras contempladas en el actual contrato de concesión.