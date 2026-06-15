Ruta 3: Habrá peajes en Gorchs, Azul y Chillar

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) confirmó ante el Concejo Deliberante de Azul la ubicación de las futuras estaciones de peaje que formarán parte de la nueva concesión de la Ruta Nacional 3 entre Cañuelas y Bahía Blanca. La información fue difundida por el diario El Tiempo de Azul.

Según el informe, a la cabina ya existente en Estación Cañuelas (kilómetro 76,26) se sumarán nuevas estaciones en Gorchs (km 145), Azul (km 290), Chillar (km 380), Tres Arroyos (km 520) y Coronel Dorrego (km 626).

El documento también establece que la empresa concesionaria deberá disponer, como mínimo, de un móvil de seguridad para el tramo comprendido entre Cañuelas y Las Flores. Además, podrá utilizar la estación de pesaje ubicada en el kilómetro 115,8 para realizar controles de peso y dimensiones de vehículos de carga.

La concesión fue adjudicada recientemente por el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía, al consorcio integrado por las empresas Concret Nor, Marcalba, Pose y Coarco.

Entre las obligaciones previstas en el contrato se encuentran las obras iniciales de puesta en valor, que deberán ejecutarse durante el primer año de concesión. Los trabajos incluyen bacheo superficial y profundo, sellado de grietas, reparación con hormigón, fresado de deformaciones, señalización vertical y horizontal, mantenimiento de banquinas, iluminación y corte de pasto.

Asimismo, se contemplan obras obligatorias establecidas en los pliegos licitatorios. Entre ellas figura la construcción de una pasarela peatonal en el kilómetro 297,8 de la Ruta 3, una obra vinculada a un histórico reclamo de la comunidad educativa de la Escuela Nº 27.

También se prevén obras de rehabilitación mediante tareas de repavimentación de calzadas y banquinas. Para el tramo comprendido entre los kilómetros 189,15 y 307,1 se proyecta la colocación de más de 52 mil toneladas de concreto asfáltico distribuidas durante los primeros cinco años de la concesión.

Vialidad Nacional indicó además que el esquema de concesión será gratuito para el Estado, sin canon ni subsidios, y que la adjudicación se definió en función de la oferta considerada más conveniente para el interés público.

En ese marco, el organismo advirtió que la incorporación de nuevas obras no previstas implicaría un incremento en la tarifa de peaje, ya que esas inversiones deberían recuperarse durante el período de concesión.

El informe fue incorporado al Orden del Día de la próxima sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Azul. Según destacó El Tiempo, los planteos realizados desde el distrito para trasladar una de las estaciones de peaje al límite entre los partidos de Las Flores y Azul no fueron contemplados. Además, la actual concesión no incluye la construcción de la autovía sobre la Ruta 3.

Fuente: diario El Tiempo de Azul.