Sin UDR y sin torneo local: San Martín eliminó a Ferro del torneo «Juan Domingo Marinangeli»

Ph: Clau Begunza

San Martín de Sierras Bayas se convirtió este lunes en el primer semifinalista del Torneo «Juan Domingo Marinangeli», el certamen de Primera División que organiza la Liga de Fútbol de Olavarría, tras dejar en el camino a Ferro Carril Sud.

El conjunto de Sierras Bayas se impuso por 4 a 2 en la definición por penales luego de igualar 1 a 1 durante los 90 minutos reglamentarios. De esta manera, avanzó a las semifinales y dejó a Ferro sin competencia, ya que el Carbonero también había quedado eliminado recientemente de la Unión Deportiva Regional.

En el tiempo reglamentario, Thiago Andreu marcó para Ferro, mientras que Ezequiel Boado anotó el gol de San Martín.

El equipo serrano ahora deberá esperar para conocer a su próximo rival, que surgirá de los otros tres cruces de cuartos de final programados para este miércoles.

La continuidad de la instancia tendrá los siguientes partidos: