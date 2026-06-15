El Chaira imparable en la UDR: Goleó a Balonpié y quedó bien perfilado para la revancha

Ph: analiapaezfotografias

Racing A. Club, el representante de la Liga de Fútbol de Olavarría que aún no había iniciado la serie de semifinales, se presentó este lunes por dicha instancia del torneo de Unión Deportiva Regional.

Y lo hizo con una buena ventaja de cara a la definición de la llave, que será la próxima semana en Bolívar. El «Chaira» se impuso por 3 a 0 ante Balonpié de Bolívar y hizo valer su localía.

El ganador de la serie enfrentará en la final a El Fortín o Estudiantes.

Resultado

Racing A. Club 3 (Sebastián Álvarez -2- y Santiago Izaguirre) – Balonpié 0