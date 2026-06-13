Carlos Alberto Santillán (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 13 de junio de 2026 a los 87 años de edad. Su esposa Maria Teresa; sus hijos Enzo, Marcela y Franco; sus nietos y demás familiares participan su fallecimiento.

No se realiza velatorio ni se dictará responso. Sus restos serán inhumados en el Crematorio Pinos de Paz el martes 16 de junio de 2026 a las 12:30 horas.

El servicio se encuentra adherido a Coopelectric. Nació en Tandil, se encontraba jubilado y era vecino del barrio Pueblo Nuevo.