Andrés Malamud y Astrid Pikielny presentan Operación Argentina en Olavarría

El politólogo Andrés Malamud y la periodista Astrid Pikielny llegarán a la ciudad de Olavarría para realizar la presentación oficial de su nuevo libro, titulado «Operación: Argentina. De la ilusión a la casta, diálogos sobre cuatro décadas de democracia». El encuentro contará con la participación presencial de los autores, quienes abordarán los ejes principales de una obra que repasa el devenir político del país desde la transición democrática hasta la actualidad.

El evento se desarrollará el próximo sábado 27 de junio a partir de las 11:30 horas. La sede elegida para la actividad es el auditorio del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, ubicado en Rivadavia 2461. La presentación cuenta con el respaldo de la editorial Planeta, sello bajo el cual se publicó el trabajo.

Sobre la obra y los autores

El libro está estructurado como un extenso diálogo entre Pikielny y Malamud. A través de sus páginas, los autores analizan las transformaciones políticas, económicas y sociales de la Argentina desde la gestión de Raúl Alfonsín hasta el actual escenario liderado por Javier Milei. El texto indaga en las razones por las cuales las expectativas de 1983 derivaron en la actual crisis de representación política.

Andrés Malamud es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y doctor por el Instituto Universitario Europeo. Actualmente se desempeña como investigador principal en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa y es un analista frecuente en diversos medios de comunicación.

Por su parte, Astrid Pikielny posee una extensa trayectoria como periodista y politóloga. Trabajó en diversos medios gráficos y radiales, mantiene una colaboración sostenida de más de veinticinco años con el diario La Nación y es autora de publicaciones previas vinculadas a la historia y el oficio periodístico en el país.