Coopelectric y APJAE analizaron el presente del sector eléctrico y los desafíos tecnológicos

Autoridades de Coopelectric y de la Asociación del Personal Jerárquico del Agua y la Energía (APJAE) mantuvieron una reunión en la que abordaron la situación actual del sector eléctrico, los cambios que se proyectan para los próximos años y el impacto que tendrán las nuevas tecnologías en la actividad.

Del encuentro participaron, por parte de Coopelectric, el presidente del Consejo de Administración, Ignacio Aramburu; el prosecretario Oscar Angeletti; el tesorero Ignacio Pagano; el protesorero Jorge Rodríguez Setzes; los vocales Carlos Díaz y Carlos Coscia; y el presidente del Cuerpo de Delegados, Domingo Soraiz. En representación de APJAE estuvieron presentes el secretario general Norberto Manzano; el secretario de Organización, Matías Di Bello; el secretario de Obra Social, Argentino Giménez; y la secretaria de Previsión y Acción Social, Claudia Rigo.

Durante la reunión se analizó el escenario que atraviesa el sector eléctrico y los desafíos vinculados a la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas. Entre los temas abordados se destacó el avance de la Inteligencia Artificial (IA) aplicada a los procesos de gestión y distribución de energía.

En ese marco, los representantes de ambas entidades coincidieron en la necesidad de fortalecer las instancias de capacitación para el personal, con el objetivo de acompañar los cambios que plantea la transformación tecnológica y su impacto en el servicio.