CoNverSo | Héctor Vitale y su análisis sobre Milei: “Hay mucha gente que la está pasando mal”

En el episodio N° 5 de la segunda temporada de CoNverSo, el ciclo de entrevistas de En Línea Noticias conducido por Fabricio Lucio y dirigido por Jorge Alberto Scotton, el exsecretario de Gobierno de Helios Eseverri, Héctor Vitale, dejó atrás la reconstrucción histórica de algunos de los episodios más recordados de la política olavarriense para finalizar compartiendo una reflexión sobre la actualidad argentina y el gobierno del presidente Javier Milei.

Consultado acerca del escenario nacional, Vitale consideró que el país atraviesa un momento decisivo y planteó la necesidad de consolidar políticas públicas que puedan sostenerse más allá de los cambios de gobierno. “Creo que estamos en un punto de quiebre”, afirmó.

En ese sentido, mencionó como ejemplo el desarrollo de Vaca Muerta y sostuvo que la Argentina necesita construir consensos que permitan dar continuidad a determinadas iniciativas estratégicas. “Hay que ver si se puede dar continuidad a las buenas políticas”, señaló.

Sin embargo, gran parte de su análisis estuvo centrado en el clima político actual y en la forma en que se desarrolla el debate público. “Hay gente que está muy confundida, muy en el agravio personal, en lo chico, que no hace nada bien”, expresó.

Al mismo tiempo, consideró que la dirigencia política tiene una responsabilidad central en la reconstrucción de los consensos. “La clase política tiene el deber, tiene la obligación de poner lo mejor que tiene”, sostuvo.

Al referirse específicamente al presidente Milei, aclaró que sus principales cuestionamientos están vinculados a las formas de comunicación y confrontación permanente. “No me gusta cuando las formas ya pasan a ser el fondo”, afirmó.

Y agregó una definición que sintetizó buena parte de su mirada sobre la actualidad política argentina: “Las formas se están transformando en el fondo”.

Para Vitale, cuando la discusión pública queda reducida al agravio y la confrontación cotidiana, se pierden de vista los debates de fondo que deberían ocupar a la dirigencia y a la sociedad. “Cuando vos todos los días estás insultando a un periodista, un juez, un dirigente político o un deportista, algo está funcionando mal”, advirtió.

Más adelante, también se refirió a la situación económica y social que atraviesa el país. “Hay mucha gente que la está pasando mal”, señaló, al tiempo que remarcó las dificultades que enfrentan ciudades industriales como Olavarría.

Finalmente, al analizar la llegada de Milei a la Presidencia, sostuvo que se trata de un fenómeno que no puede comprenderse únicamente desde la realidad argentina.

“Cada tanto hay una renovación y si los sistemas tradicionales no dan respuestas, surgen estos liderazgos”, reflexionó al vincular el caso argentino con procesos políticos observados en otros países.

La entrevista completa con Héctor Vitale puede verse en el canal de YouTube de En Línea Noticias.