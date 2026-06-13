La nieve cubrió las cumbres de Sierra de la Ventana y esperan una postal única para este domingo

La ola de frío polar comenzó a dejar imágenes invernales en el sudoeste bonaerense. Este sábado, las cumbres del sistema serrano de Ventania amanecieron cubiertas de nieve y las autoridades de las reservas naturales de la zona anticipan que el paisaje podría lucir aún más impactante durante la jornada del domingo.

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Desde el Parque Provincial Parque Provincial Ernesto Tornquist y la Reserva Natural Sierras Grandes informaron que la nieve ya puede observarse a menos de 700 metros sobre el nivel del mar, como consecuencia de la intensa masa de aire frío que afecta a gran parte de la provincia.

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Según consignó el portal Noticias Radio Reflejos, desde las primeras horas de este sábado se confirmó que las cumbres de los cerros del sistema de Ventania se encuentran completamente nevadas. Las imágenes compartidas por las reservas en redes sociales muestran un manto blanco cubriendo sectores de altura y generaron expectativa entre vecinos y turistas que pasan el fin de semana largo en la región.

Las precipitaciones se mantienen desde la madrugada en distintos puntos de la comarca serrana. Mientras que en las zonas urbanas los registros de lluvia son bajos, especialistas locales señalaron que en los sectores más elevados las condiciones son diferentes, con una mayor intensidad de las precipitaciones que favoreció la acumulación de nieve.

Los pronósticos indican que la inestabilidad comenzará a disminuir durante la tarde de este sábado. Si las condiciones mejoran como está previsto, el domingo ofrecerá vistas despejadas de los cerros nevados.

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A ello se sumarán las temperaturas bajo cero pronosticadas para la noche, que permitirán conservar la nieve acumulada en las cumbres. Por ese motivo, se espera una jornada ideal para quienes deseen observar o fotografiar uno de los paisajes más característicos del invierno bonaerense.

Fuente: Agencia DIB.