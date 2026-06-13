Quedó inaugurada la ExpoMiel Azul 2026 y renovaron reclamos por políticas para el sector apícola

La ExpoMiel Azul 2026 quedó oficialmente inaugurada en el predio de la Sociedad Rural de Azul, en un acto que reunió a autoridades municipales, provinciales y representantes de entidades vinculadas a la actividad apícola. Durante la ceremonia, además de destacar la trayectoria de la exposición, referentes del sector plantearon preocupaciones por la falta de acompañamiento de algunas políticas nacionales.

La apertura fue encabezada por el intendente de Azul, Nelson Sombra, y el presidente del Centro de Apicultores de Azul, Fernando Lapi. También participaron el director Apícola de la provincia de Buenos Aires, Ariel Guardia López; el presidente de la Sociedad Argentina de Apicultores (SADA), Lucas Martínez; legisladores provinciales, funcionarios municipales, concejales, productores y representantes de distintas instituciones.

En el marco del acto se entregaron al Centro de Apicultores diversas declaraciones de interés municipal, legislativo, productivo y turístico vinculadas a una muestra que se acerca a sus cuatro décadas de historia.

Lapi destacó el trabajo de quienes sostuvieron la exposición a lo largo de los años y agradeció el acompañamiento de instituciones, productores, expositores y organismos que participan de cada edición. Además, expresó su deseo de que la muestra y la próxima campaña apícola se desarrollen con resultados positivos.

Uno de los discursos más críticos fue el del presidente de la SADA, Lucas Martínez, quien valoró la realización del encuentro pese a las condiciones climáticas y reivindicó la importancia del contacto entre los distintos actores del sector. En ese contexto, sostuvo que los apicultores cumplen con su rol productivo, aunque advirtió que existen falencias en distintos niveles del Estado, especialmente en el ámbito nacional.

Martínez planteó que muchas veces el sector no encuentra el respaldo necesario para afrontar sus desafíos y convocó a repensar las políticas públicas vinculadas a la actividad. También defendió la necesidad de construir consensos y promover un desarrollo productivo compatible con el ambiente y las necesidades de las comunidades.

En una línea similar se expresó Ariel Guardia López, quien manifestó preocupación por la implementación de medidas sin suficiente diálogo con los productores. El funcionario provincial remarcó la importancia de evaluar el impacto de las decisiones antes de su aplicación y destacó el peso de la provincia de Buenos Aires dentro de la producción apícola nacional, concentrando más de la mitad de la actividad del país.

Asimismo, subrayó el papel estratégico de las abejas como agentes de polinización y definió a la apicultura como una actividad que genera arraigo y desarrollo en las comunidades rurales.

El cierre estuvo a cargo del intendente Nelson Sombra, quien resaltó el esfuerzo realizado por el Centro de Apicultores para sostener la exposición a lo largo del tiempo y consideró que la continuidad de este tipo de iniciativas representa un compromiso de toda la comunidad.

Además, señaló que mantener a Azul como sede permanente de la ExpoMiel implica un desafío colectivo y convocó a fortalecer el trabajo conjunto entre instituciones, productores y vecinos para potenciar una actividad que identifica a la ciudad.