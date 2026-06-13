Zago sobre el caso Adorni: «nos sentimos muy tomados de boludos»

El diputado nacional y expresidente del bloque libertario en la Cámara Baja, Oscar Zago, adelantó este sábado que su bloque (MID) dará quórum para la interpelación del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y dijo que «antes del 23 cae».

El presidente del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) habló sobre el escándalo patrimonial que envuelve al jefe de ministros. Afirmó que su bloque dará quórum en la sesión convocada para el 23 de junio y sostuvo que se sienten «muy tomados de boludos».

«Vamos a dar quórum y vamos a acompañar para que por lo menos se haga venir para una interpelación porque nos sentimos muy tomados de boludos. Vino y nos mintió», puntualizó Zago en declaraciones radiales.

Para él, el funcionario debe abandonar su cargo de manera personal y no mediante una remoción. El expresidente de La Libertad Avanza (LLA) en Diputados señaló que el problema de Adorni «es que fue mintiendo y descaradamente».

«En un programa decía una cosa, en otro decía otra y a los diputados les decía algo distinto sobre el mismo tema. Se tiene que ir solo, no hay que removerlo. El tema Adorni está terminado», remarcó.

Respecto a la última sesión suspendida, en la que la oposición no consiguió el quórum necesario, Zago deslizó que desde su espacio no apoyaron «porque lo dejamos en manos del Gobierno para que le tome la renuncia que había presentado».

Sin embargo, el diputado nacional no se muestra entusiasta respecto a la próxima sesión, dado que el Gobierno posee 94 bancas en la Cámara Baja y «no van a estar los números».

«No va a haber moción de censura porque no te va a acompañar el oficialismo. Salvo que dejen de ser hipócritas y todos los que dicen que se tiene que ir estén del lado de la moción de censura. Sería sacarle el problema al Gobierno«.

El exlibertario aseguró que el Jefe de Gabinete dejará el cargo antes del 23 de este mes. «Antes de esa fecha cae», en donde explicó que el Ejecutivo «no va a querer pagar más costo y hoy sí se va«.

Por último, reconoció la interna que transitan puertas adentro del partido y precisó que el presidente Javier Milei «no está en la interna, está por encima de todo».