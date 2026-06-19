Ebrio intentó ingresar a la cárcel de Azul y terminó detenido

Un hombre de 40 años fue detenido este viernes por la noche luego de protagonizar disturbios e intentar ingresar a la Unidad Penal Nº 7 de Azul mientras se encontraba en aparente estado de ebriedad.

El episodio ocurrió alrededor de las 19:45 en la intersección de Cabo González y Justa Belén Gallardo, en el sector trasero del establecimiento penitenciario.

De acuerdo con la información conocida, un llamado al servicio de emergencias 911 alertó sobre la situación y motivó la intervención de efectivos policiales. Al arribar al lugar, los agentes encontraron que personal del Servicio Penitenciario Bonaerense ya tenía retenido al hombre, identificado como Matías David Ramallo, de 40 años.

Según se indicó, el sujeto intentaba ingresar a la unidad carcelaria y provocaba disturbios, sin deponer su actitud pese a las advertencias realizadas por el personal penitenciario. Además, presentaba aparentes signos de ebriedad.

Ante esa situación, los efectivos procedieron a su detención y tomaron declaración al personal de la Unidad Penal Nº 7 que intervino en el hecho.

Por el caso se iniciaron actuaciones contravencionales por infracción a los artículos 72 y 74 inciso “A” del Decreto Ley 8031/73, con intervención del Juzgado Correccional Nº 1 del Departamento Judicial de Azul.