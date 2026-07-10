Asado gratis y fiesta con Amar Azul en el 157 aniversario de Alvear

Alvear cumple años y lo festeja con 10 vaquillonas al asador. En el exacto centro geográfico de la Provincia de Buenos Aires, un pequeño pueblo de unos 15.000 habitantes tira la casa por la ventana y el próximo 26 de Julio hace un asado e invita a todo el mundo gratis. Desde el 24 al 26 habrá Feria con más de 150 artesanos locales y regionales, Food Truck y juegos para toda la familia.

Quién podría negarse a comer un sándwich de carne de vaquillona cocinada a fuego lento? General Alvear despierta este viernes 24 de julio con Fogón Criollo, desfiles, fiesta, música, una gran feria de artesanía para festejar su aniversario 157. La fiesta termina el 2 de agosto con una jineteada.

El festejo del 157 aniversario comienza el viernes 24 de julio con el clásico Acto Protocolar para continuar en la tardecita cuando encienden el Fogón Criollo. Ese día el Profesor Miguel Caram dará un taller de la Escuela Municipal de Música y participarán del show posterior Bauti y su Teclado y Agustin Pardo. El 25 de julio será a las 11.30hs. el desfile Cívico Militar y habrá izamiento de la bandera y una ofrenda floral. Nadie debería perderse el desfile de Moda gaucha a cargo de la Escuela de Modelaje Fashion Models, que continúa con un show de baile a cargo de la Escuela Municipal de Música, folklore y varios grupos: Senderos, Huellas, Pasos, zumba Pipi, Ballet folklórico General Alvear, Esencia Nativa, Denisse y La Banda y Konne mientras que el gran cierre de la noche estará a cargo de El Inicio mientras comenzarán a encenderse los fogones para cocinar 10 vaquillonas A la Reja.

El domingo 26 de julio a las 11 inician los espectáculos en el gran escenario montado en el predio del Ferrocarril, donde se incluyen shows musicales como el del Taller de los Payadores y Músicos Bonaerenses de Daniel Reyna, las Torres, la primera presentación en sociedad del Talleres de Tango Municipal y diversos talleres para niños y adultos.

A mediodía asado gratis para todo el mundo!! Y siguen durante toda la tarde artistas que serán acompañados por una gran feria organizada por Expo Arte y Sabores, de la cual participarán unos 150 artesanos locales y de la región, además de una cantidad de food trucks y gran parque de diversiones.

El Gran Asado del domingo 26 lo preparan los asadores de la Agrupación Gauchos Peregrinos, que incluye nada menos que 10 vaquillonas A la Reja para degustación de todo el que se llegue hasta la fiesta que incluye no sólo diversos espectáculos, talleres y música en vivo durante la tarde sino un cierre espectacular con show musical de Amar Azul.

La fiesta de cumpleaños finaliza unos días después, el 2 de agosto, con una Gran Jineteada que organiza la Agrupación Gauchos Peregrinos y tendrá pialada de terneros en grupos de 4, procesión por el campo de Doma e Izamiento de la Bandera, monta de ovejas para chicos, almuerzo criollo y sobremesa folklórica, rueda de cuero tendido, rueda de grupa surera, y gran final con los clasificados de las ruedas. A las 16.30 finaliza el encuentro.

Cronograma

Viernes 24 de julio

Noche de Fogón:

Taller de la Escuela Municipal de Música, a cargo del profesor Miguel Caram.

Bauti y su Teclado.

Agustín Pardo.

Sábado 25 de julio

13:30 hs: Inicio del Desfile Cívico-Militar.

Apertura del escenario principal con la participación de:

Desfile ropa gaucha: Escuela de modelaje Fashion Models

Escuela Municipal de Música.

Ballet Ítalo/Argentina.

Taller Municipal de Folklore.

Grupo Senderos.

Grupo Huellas.

Grupo Pasos.

Zumba Pipi.

Ballet Folklórico General Alvear.

Esencia Nativa.

Dennise y La Banda

Konne

GRAN CIERRE «El Inicio»

Domingo 26

Inicio del tradicional Fuego para Vaquillonas

11:00 hs

Apertura del escenario con:

Daniel Reyna – Taller de Payadores y Músicos Bonaerenses.

Las Torres de la Escuela Municipal de Música.

Braian Gibert.

Taller Municipal de Tango (1.ª presentación).

Maktub.

Taller Infantil.

Taller Juvenil.

Taller de Adultos.

Taller Adolescente.

Taller Municipal de Tango (2.ª presentación).

Danzarte.

Expresión Corporal Kids «Lips Are Movin».

Expresión Corporal/Contemporáneo/Jazz «Bajo de la Piel».

Iris Marano.

Juntos por la Danza (1.ª presentación).

Almuerzo de las tradicionales Vaquillonas a la reja.

Banda Municipal de Música.

Peñeros.

Grupo Folklórico Posta Bermejo.

Grupo Coreográfico Saladillo.

Ballet Ucraniano Azul/Olavarría

Juntos por la Danza (2.ª presentación).

Contratiempo.

Agustin Pardo

Quimbay

GRAN CIERRE Amar Azul.

Sobre General Alvear

Ubicado cerca de Tapalqué y a pocos kilómetros de Saladillo, se accede por Ruta Provincial 51 km 321. Las Flores, Bolívar y 25 de Mayo, la ciudad invita con su hito geográfico: es el centro mismo del territorio bonaerense. Se encuentra en plena llanura pampeana y forma parte de la Cuenca del Río Salado, surcado por el arroyo Las Flores, el arroyo Vallimanca, el arroyo Tapalqué y el Canal Piñeiro. En el ingreso al pueblo está el Balneario Municipal sobre el arroyo, con amplias piscinas que se disfrutan mucho en el verano.

Rodean la planta urbana numerosas chacras y quintas, ideales para disfrutar de un día de campo. Cuenta con varios Parajes Rurales como El Chumbeao, Colonia San Salvador del Valle, Santa Isabel, El Parche, Los Gatos y El Tabaré entre otros y las estaciones Ferroviarias, José M. Micheo al Norte y la Estación Emma hacia el Sur. Uno de sus principales atractivos son los boliches de campo que aún hoy prestan servicio a la paisanada e invitan a los turistas que llegan con su gastronomía típica bonaerense. La Gotera, Los Chúcaros, El Sauce son algunos de los más conocidos.

Las fiestas camperas son habituales. Llegan paisanos con sus trajes de desfile y sus caballos y siempre se cocinan asado con cuero, corderos o lechones en sus estacas cruzadas.

El Partido ofrece alrededor de 1200 caminos rurales muchos de los que hoy forman parte de una propuesta de Rural Bike. Otro circuito es el de los Puentes, donde pasear y sacar fotografías, que se suma al Parque Aeróbico, Jardín Botánico y Skate Park, la pista de ciclismo y running, los puntos de pesca, la pista hípica con codo de en el Ruedo Criollo Municipal Fortín Esperanza, el Club Automovilístico “La Rueda”/ Pista de Enduro /Pista de Karting y la Pista de TC Roqueperense. Hay también iglesias, capillas y ermitas que conforman el tour religioso y abundan, cada mes, las fiestas criollas con jineteada, sobre todo con pruebas de rienda, sortijas, pollas y cuadreras.

Alvear es un pueblo típico bonaerense que nace por Ley como Municipio el 19 de Julio de 1869, la cual se promulga el 22 de Julio de 1869 por el gobernador Emilio Castro por Decreto 2251 como Partido de General Alvear. La principal actividad económica es la ganadería, aunque también son importantes la agricultura y la apicultura. El sector industrial genera empleos en la localidad, con pequeñas y medianas empresas.

En el casco histórico se encuentran el Palacio Municipal estilo renacentista, la Iglesia San José (patrono del pueblo) que es neogótica y detenta más de 100 años, la Plaza Carlos María de Alvear, el edificio del Consejo Deliberante, el Museo/Casa de la Cultura Melitón Ruiz y la Estación Ferroviaria.

Recorriendo la Plaza es que uno se encuentra con un pequeño monumento que es el hito geográfico que enorgullece a la ciudad: el exacto punto central de la Provincia de Buenos Aires.

Rodeado de arroyos y pampa, verde por dondequiera y agreste, General Alvear espera con sus gauchos y su ruralidad para mostrar el corazón provincial en su esplendor. “Venite al Centro” invitan. Y vale la pena hacerse la escapada.