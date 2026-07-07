General Alvear: Aconsejan rechazar la demanda del intendente contra la ordenanza que dejó sin aumento a los funcionarios políticos

La Procuración General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense recomendó rechazar la demanda por conflicto de intereses que se generó en la vecina localidad de General Alvear.

Tal como informó En Línea Noticias, el conflicto de poderes presentado por el intendente de General Alvear, Ramón José Capra, contra el Honorable Concejo Deliberante es por una ordenanza que dejó fuera del aumento salarial del 2,5% al jefe comunal, concejales y funcionarios políticos.

El dictamen del Procurador, al que accedió En Línea Noticias y fue firmado el 5 de julio, sostiene que el cuerpo deliberativo actuó dentro de sus facultades al modificar el proyecto enviado por el Departamento Ejecutivo y ahora deberá ser analizado por la Suprema Corte de Justicia provincial.

La disputa institucional se inició en General Alvear luego de que el Concejo Deliberante modificara un proyecto impulsado por el Ejecutivo municipal para otorgar un incremento salarial correspondiente al mes de mayo.

La modificación aprobada por el cuerpo deliberativo excluyó del aumento a la categoría 4 ingresante —utilizada como referencia para otras remuneraciones—, al intendente, a los concejales y a los funcionarios políticos no alcanzados por la Ley 14.656, además de establecer límites sobre determinadas bonificaciones.

Capra vetó la ordenanza, pero el Concejo Deliberante insistió con la mayoría especial requerida y, ante esa situación, el Ejecutivo municipal recurrió a la Suprema Corte bonaerense mediante un conflicto de poderes.

Como informó oportunamente En Línea Noticias, el máximo tribunal provincial admitió el trámite de la causa y dispuso, como medida cautelar, suspender provisoriamente los efectos de las ordenanzas cuestionadas hasta que se dicte la sentencia definitiva.