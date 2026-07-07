Una investigación iniciada en General Alvear terminó con la detención de dos policías de la Ciudad

Una investigación iniciada por personal de la Estación de Policía Comunal de General Alvear derivó en la detención de dos efectivos de la Policía de la Ciudad, acusados de integrar una maniobra mediante la cual habrían comercializado información reservada de uso exclusivo policial para facilitar distintas actividades delictivas.

La causa es instruida por la Unidad Funcional de Instrucción Nº 20, a cargo del fiscal Christian Citterio, con intervención del Juzgado de Garantías Nº 2 del Departamento Judicial de Azul.

Como resultado de la pesquisa, se realizaron allanamientos simultáneos en las localidades bonaerenses de Merlo y Lomas de Zamora, donde fueron detenidos los dos efectivos policiales.

De acuerdo con la investigación, desarrollada por la Estación de Policía Comunal de General Alvear, se llevaron adelante análisis informáticos, pericias sobre telefonía celular, tareas de inteligencia y técnicas de investigación de fuentes abiertas (OSINT). A partir de esos elementos, los investigadores establecieron que los imputados presuntamente comercializaban información reservada de acceso exclusivo para las fuerzas de seguridad.

Según la hipótesis de la Fiscalía, esa información era utilizada para facilitar maniobras vinculadas al robo y comercialización de vehículos, la adulteración de documentación y otras actividades ilícitas.

Durante los procedimientos fueron secuestrados teléfonos celulares, dispositivos informáticos, dinero en efectivo y otros elementos considerados de interés para la causa. Además, por tratarse de personal policial, también se incautaron las armas reglamentarias de ambos efectivos y un chaleco antibalas.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia y fueron indagados por el fiscal Christian Citterio. Posteriormente, fueron trasladados a General La Madrid, donde permanecerán alojados mientras avanza la investigación.

En paralelo, la Dirección de Asuntos Internos de la Policía de la Ciudad tomó intervención en el caso y dispuso la desafectación de servicio de ambos efectivos, en virtud de la gravedad de los hechos que se investigan.