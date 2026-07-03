Bolívar: Confirman la prisión preventiva de un hombre acusado de haber abusado de su hija

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul confirmó la prisión preventiva de un hombre acusado de haber cometido cuatro hechos de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo contra su hija menor de edad en la ciudad de Bolívar.

De esa manera, rechazó los recursos presentados por la defensa tanto contra la medida de coerción como contra el rechazo del pedido de excarcelación.

En Línea Noticias accedió a la resolución de 44 páginas, cuyo voto rector fue elaborado por el juez Carlos Paulino Pagliere, con la adhesión de los magistrados Damián Pedro Cini y Gustavo Agustín Echevarría.

En el fallo, la Cámara analizó los agravios planteados por la defensa, que cuestionó la validez de la investigación y sostuvo, entre otros argumentos, que la adolescente se había retractado de la denuncia. Sin embargo, los jueces concluyeron que esos planteos no lograban desvirtuar los elementos reunidos hasta el momento en la causa.

El imputado se encuentra procesado por cuatro hechos de abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido presuntamente cometidos contra su hija entre agosto de 2024 y enero de 2026 en la ciudad de Bolívar.

La prisión preventiva había sido dictada por el Juzgado de Garantías Nº 2 de Olavarría y posteriormente apelada por la defensa.

Al comenzar su análisis, Pagliere recordó que la resolución corresponde a una etapa preliminar del proceso penal y explicó que el tribunal no debía pronunciarse sobre una condena, sino sobre la existencia de elementos suficientes para sostener la medida cautelar.

En ese sentido afirmó: «En esta etapa del procedimiento, lejos se está de hablar de certeza, pero sí puede afirmarse que se justifican los extremos en tratamiento», y añadió que para mantener la prisión preventiva basta con que exista un grado de probabilidad positiva respecto de la existencia del delito y de la participación del imputado.

Uno de los principales cuestionamientos de la defensa estuvo dirigido a la credibilidad de la víctima. Sobre ese punto, la Cámara sostuvo que los primeros testimonios de la adolescente conservan plena relevancia en esta instancia y que deben analizarse junto al resto de las evidencias incorporadas al expediente.

El juez señaló que «los dos primeros testimonios prestados por la víctima, en vista de sus múltiples atributos de claridad, coherencia, contexto, univocidad, verosimilitud y persistencia en el tiempo, poseen la entidad suficiente para arribar a la probabilidad positiva sobre el acaecimiento histórico de la conducta criminal atribuida al causante».

La resolución también desarrolla los criterios que deben aplicarse en investigaciones por delitos sexuales cometidos contra niñas y adolescentes. En ese contexto, el magistrado remarcó: «Respecto de la valoración de los dichos de la víctima debe sostenerse que no es posible concebir un derecho penal moderno sin contemplar los derechos de las víctimas y, en particular, frente a la violencia de género, la revisión de la valoración probatoria debe efectuarse con especial cautela, otorgando singular relevancia al testimonio de la mujer».

En otro tramo del voto, Pagliere destacó que este tipo de hechos suele desarrollarse en ámbitos de intimidad, circunstancia que obliga a valorar especialmente el relato de quien denuncia. Así expresó: «La característica distintiva de la modalidad de este tipo de actos radica en la comisión en un ámbito de privacidad y, por regla, ante la mera presencia de la propia víctima; por ello, no debe prescindirse de sus manifestaciones, sino que las mismas deben ser valoradas con el mayor rigor crítico posible».

La Cámara también hizo referencia al marco normativo nacional e internacional de protección de niños, niñas y adolescentes y de prevención de la violencia de género, señalando que el análisis del caso debe realizarse teniendo en cuenta esos estándares jurídicos. Asimismo, valoró que la declaración de la adolescente encontraba corroboración en distintos elementos incorporados durante la investigación, aspecto que fue desarrollado en la resolución al confirmar la decisión del juez de Garantías.

Finalmente, los tres jueces coincidieron en que los agravios expuestos por la defensa no alcanzaban para modificar lo resuelto en primera instancia y resolvieron confirmar tanto la prisión preventiva como el rechazo de la excarcelación del imputado, quien continuará detenido mientras avanza la investigación.