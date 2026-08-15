Un padre de Bolívar reclama la restitución urgente de su hijo de 5 años, trasladado a Tandil

El conflicto generado por el traslado de una familia desde Azul hacia Tandil sumó una nueva arista: Renzo Leiva, padre de uno de los menores que integra el grupo familiar, reclama la restitución urgente de su hijo de 5 años y una intervención inmediata de la Justicia de Bolívar.

La situación fue dada a conocer por los colegas de ABC HOY, que entrevistaron al padre del niño, quien manifestó su preocupación por las condiciones en las que se encuentra el menor y cuestionó la falta de respuestas institucionales.

El niño llegó a Tandil junto a su madre, Jéssica Chávez, y otros integrantes de su familia materna. El grupo, compuesto por 11 personas, fue trasladado desde Azul en una combi municipal y terminó en la estación ferroviaria de Tandil, situación que generó un fuerte conflicto entre los municipios de ambas ciudades y derivó en actuaciones judiciales.

“Mi hijo no puede estar en la calle”

Según relató Leiva a ABC HOY, se enteró de que su hijo se encontraba en Tandil a través de las redes sociales.

“Hace unos días me enteré por las redes sociales de que estaban en situación de calle en Tandil. Inmediatamente hablé con mi abogado para presentar un pedido urgente de tenencia provisoria o restitución”, manifestó.

El padre sostuvo que el niño tiene en Bolívar una vivienda, una habitación propia, sus pertenencias y familiares que lo esperan.

También expresó preocupación por el impacto que la situación estaría teniendo en el menor y señaló que, durante las videollamadas que pudieron mantener, el niño manifestó reiteradamente su deseo de regresar.

Leiva cuestionó además que la Justicia pueda demorar en intervenir frente a lo que considera una situación de vulnerabilidad que involucra a un niño de apenas cinco años.

Un reclamo ante organismos de Bolívar

El padre afirmó que viene intentando avanzar por la vía judicial y que ya existe un expediente tramitado ante el Juzgado de Bolívar.

También indicó que radicó una denuncia en la Comisaría de la Mujer de Bolívar y cuestionó el accionar del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño de esa ciudad.

Según relató, mantuvo un encuentro con el responsable del área, César Tordó, y consideró insuficiente la respuesta recibida frente a su pedido de intervención.

“Fui a hablar con el responsable del área en Bolívar, César Tordó. Me atendió apenas dos minutos, me dijo que ‘tal vez se podía hacer algo y tal vez no’”, afirmó Leiva, según publicó ABC HOY.

El padre reclamó que las autoridades de Bolívar intervengan para garantizar la protección del menor y cuestionó que la situación haya terminado involucrando a los municipios de Azul y Tandil.

Una audiencia prevista para septiembre

De acuerdo con lo señalado por Leiva, existe una audiencia fijada para el 3 de septiembre en el Juzgado de Bolívar.

Sin embargo, el padre solicita que la Justicia adopte antes de esa fecha una medida cautelar urgente que permita definir dónde debe permanecer el niño y bajo qué condiciones.

Su principal pedido es que el menor pueda regresar a Bolívar, donde, según aseguró, cuenta con vivienda, sus pertenencias y su entorno familiar paterno.

El traslado que generó el conflicto entre Azul y Tandil

La situación del niño se encuentra directamente vinculada con el episodio que generó el conflicto entre ambos municipios.

La secretaria de Protección Ciudadana de Tandil, Alejandra Marcieri, había denunciado que una familia de 11 personas, entre ellas cinco menores, había llegado a la ciudad en una combi oficial del Municipio de Azul y había quedado en la estación ferroviaria sin una coordinación previa para su alojamiento y asistencia.

El caso derivó posteriormente en una denuncia penal presentada en Azul por el concejal Agustín Puyou contra el secretario de Desarrollo de la Comunidad, Omar Seoane, por presunto abandono de persona, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía N.º 24 de Azul y quedó en manos de una UFI especializada en Violencia Institucional.

También existe una versión diferente sobre el traslado

Mientras desde Tandil y desde la denuncia de Puyou se cuestionó la forma en que se produjo el traslado, Seoane negó las acusaciones y sostuvo que el viaje se realizó a pedido de la propia familia.

Según la versión brindada por el funcionario, el grupo quería abandonar Azul debido a conflictos intrafamiliares y comenzar una nueva vida en Tandil. Seoane afirmó además que el traslado fue realizado en un vehículo municipal y acompañado por personal del área durante el viaje.

Esa explicación contradice la acusación de abandono que motivó la denuncia penal y será uno de los aspectos que deberán ser esclarecidos en las actuaciones judiciales.

Mientras continúa el conflicto institucional entre Azul y Tandil, el reclamo de Renzo Leiva incorpora ahora una cuestión particularmente sensible: la situación y eventual restitución de un niño de 5 años, cuya permanencia en Tandil y las condiciones de su cuidado deberán ser evaluadas por la Justicia de Bolívar.

Fuente: ABC HOY.