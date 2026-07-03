Pilotos argentinos realizaron el primer vuelo en solitario con aviones F-16

La Fuerza Aérea Argentina alcanzó un nuevo avance en el proceso de incorporación de los cazas Lockheed Martin F-16AM/BM Fighting Falcon. Este viernes, pilotos argentinos realizaron por primera vez un vuelo en solitario a bordo de estas aeronaves, tras completar los requisitos establecidos por el programa de capacitación.

El denominado «Vuelo Solo» constituye una de las instancias más importantes dentro de la formación de los pilotos habilitados para operar el sistema de armas F-16 y representa un nuevo paso en la incorporación de estos aviones de cuarta generación a la defensa aérea del país.

La actividad se desarrolló en el Área Material Río Cuarto y fue encabezada por el ministro de Defensa, Luis Petri, quien estuvo acompañado por el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier general Gustavo Javier Valverde, además de otras autoridades e invitados.

De acuerdo con la información oficial, esta certificación es la primera alcanzada en el marco del programa «Peace Cóndor», que cuenta con el acompañamiento técnico de la empresa Top Aces, especializada en entrenamiento táctico avanzado. El objetivo es garantizar el cumplimiento de los estándares operativos y de seguridad durante la incorporación del nuevo sistema de armas.

Desde la Fuerza Aérea señalaron que el progreso en la etapa de adiestramiento fue posible gracias a la experiencia previa de los pilotos argentinos, lo que permitió completar exitosamente la capacitación inicial.

Con esta certificación, los pilotos quedaron habilitados para operar de manera autónoma los F-16, que serán incorporados progresivamente a la VI Brigada Aérea de Tandil, unidad donde se concentrará el sistema de armas en el país. Allí se integrarán los procedimientos y técnicas específicas de estas aeronaves de cuarta generación, consideradas un elemento central en el proceso de modernización de las capacidades operativas de la Fuerza Aérea Argentina.