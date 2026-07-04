Hoy celebramos el Día Internacional de las Cooperativas destacando el lema

“Cooperativas por un mundo en paz”, declarado por las Naciones Unidas. Dicho lema

reafirma la contribución de las empresas cooperativas a la justicia social, la inclusión y

la solidaridad. Reconoce a las cooperativas como instituciones centradas en las personas

que pueden ayudar a generar confianza, fortalecer la cohesión social y unir a las

comunidades en torno a necesidades y aspiraciones compartidas.

En un mundo marcado por conflictos, desigualdad y fragmentación social, este lema nos

invita a pensar que la paz significa mucho más que la ausencia de violencia: requiere

inclusión, equidad, diálogo y seguridad económica.

El modelo cooperativo construye un puente entre las personas y las comunidades. A

través de la propiedad democrática, la membresía abierta y la responsabilidad colectiva,

crean espacios en los que las personas pueden participar, ser escuchadas y trabajar

juntas. Arraigadas en las comunidades y conectadas mediante un movimiento

internacional, promueven el trabajo digno, la reducción de la pobreza, la integración

social y la construcción de la paz entre pueblos, comunidades y naciones.



Cooperativas:

Las cooperativas son modelos democráticos de propiedad conjunta basados en la

solidaridad, la participación y el desarrollo sostenible. Se fundamentan en una idea

simple pero poderosa: las personas pueden unirse, en libertad y solidaridad, para

satisfacer necesidades compartidas mediante empresas que se gestionan

democráticamente.



Una forma de empresa centrada en las personas

Definidas por la Alianza Cooperativa Internacional como asociaciones autónomas de

personas que se unen voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones

económicas, sociales y culturales comunes a través de empresas de propiedad conjunta

y control democrático, las cooperativas sitúan a las personas en el centro de la vida

económica. Su propósito es servir a sus miembros, quienes pueden ser consumidores,

trabajadores, productores, usuarios de servicios, propietarios de negocios

independientes o comunidades que buscan soluciones colectivas a desafíos comunes.

Valores que orientan la acción colectiva

Este modelo distintivo se basa en un fundamento ético. Las cooperativas se guían por

los valores de la autoayuda, la autorresponsabilidad, la democracia, la igualdad, la

equidad y la solidaridad.

Siguiendo la tradición de sus fundadores, los miembros de las cooperativas desarrollan

sus actividades con honestidad, transparencia, responsabilidad social y preocupación

por los demás. Estos valores les otorgan su carácter particular como instituciones

mediante las cuales las personas comparten responsabilidades, ejercen una voz

democrática y promueven la dignidad humana, la inclusión social y el bienestar

comunitario.



Principios en la práctica

Los principios cooperativos: Membresía abierta y voluntaria; Control democrático;

Participación económica; Autonomía e independencia; Educación, formación e

información; Cooperación entre cooperativas; Compromiso con la comunidad; no son

reglas rígidas sino directrices prácticas e interrelacionadas que dan vida a la identidad

cooperativa. Muestran cómo los valores pueden expresarse en la gobernanza, la

propiedad, las finanzas, la educación, las alianzas y la acción comunitaria.

Propiedad democrática y participación

Los principios cooperativos, reconocidos internacionalmente, traducen esos valores en

la práctica. La membresía voluntaria y abierta garantiza que las cooperativas estén

abiertas a todas las personas capaces de utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las

responsabilidades de la membresía, sin discriminación.

El control democrático de sus miembros los convierte en la máxima autoridad, con una

participación activa en la planificación de políticas y toma de decisiones y, en las

cooperativas de base, con igualdad de derechos de voto bajo el principio de una persona,

un voto.

La participación económica de sus miembros garantiza que estos contribuyan de manera

equitativa al capital de su cooperativa y lo controlen democráticamente, utilizando los

excedentes para el desarrollo de la cooperativa, el beneficio de los miembros, las

reservas u otros fines.

Independencia, educación y comunidad

La educación, la formación y la información fortalecen la capacidad de los miembros,

representantes electos, directivos, empleados y del público en general para comprender

y apoyar la empresa cooperativa. La cooperación entre cooperativas les permite servir a

sus miembros de manera más eficaz mediante el trabajo conjunto a nivel local, nacional,

regional e internacional. La preocupación por la comunidad reafirma su compromiso

con el desarrollo sostenible de las comunidades en las que operan, a través de políticas

aprobadas por sus miembros.

El Cooperativismo en cifras

 Más del 12 % de la humanidad es cooperativista de alguna de los 3 millones de

cooperativas del planeta.

 Las 300 cooperativas más grandes generan 2,4 billones de dólares y

proporcionan los servicios e infraestructura necesarios para prosperar

 Las cooperativas ofrecen crecimiento económico sostenible, estabilidad, y

empleo de calidad a 280 millones de personas en todo el mundo (10% de la

población activa mundial).

DE FORMA COLECTIVA, LAS COOPERATIVAS DE OLAVARRÍA NOS

SUMAMOS A ESTA CELEBRACIÓN REIVINDICANDO EL VALOR DE

NUESTRO MOVIMIENTO, EL TRABAJO ASOCIATIVO Y SOLIDARIO QUE

NOS PERMITE BENEFICIAR A NUESTROS ASOCIADOS Y A LA

COMUNIDAD TODA, CONTRIBUYENDO A LA CONSTRUCCIÓN DE UN

MUNDO EN PAZ.