Daniel Oscar Pedrero (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 4 de julio de 2026 a los 72 años de edad. Su esposa, Estela Delaude; sus hijos, Ezequiel y Amanda; sus hijos de corazón, Mirian Bardella; su nieta, Paulina Pedrero; sus nietos de corazón, Agustín y Lautaro Bustamante y Valentina Valderey; sus hermanos, sobrinos, amigos y demás deudos participan su fallecimiento. Sus restos serán velados en España 2942, departamento «D», a partir de las 8:00 de este sábado 4 de julio. El responso se realizará en la capilla ardiente y posteriormente serán inhumados en el Cementerio Municipal de Espigas, este sábado a las 11:30. Servicio adherido a Coopelectric.

Vecino de Olavarría.

Nacido en Espigas.

Jubilado rural.