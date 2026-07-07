Hallaron una motocicleta en Sierra Chica y buscan a su propietario

La Subcomisaría de Sierra Chica difundió un pedido a la comunidad para intentar dar con el propietario de una motocicleta que fue hallada en el marco de una Investigación Penal Preparatoria (IPP) caratulada «Hallazgo», con intervención de la UFI Nº 4 de Olavarría.

De acuerdo con la información oficial, el personal policial procedió al secuestro de una motocicleta que presentaba la cadena cortada, un cuadro de caño sin numeración, carecía de asiento y contaba con un motor marca Zanella.

Desde la dependencia policial solicitaron que, en caso de que alguna persona reconozca el rodado como de su propiedad, se acerque a la Subcomisaría Sierra Chica, ubicada en Avenida Catriel Nº 1055, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12.

Quienes se presenten deberán acreditar la propiedad del vehículo y solicitar una entrevista con personal de la Oficina de Judiciales.