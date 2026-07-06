Detuvieron a un hombre de 31 años por amenazas agravadas

Un hombre de 31 años fue detenido por personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Segunda en la intersección de las calles Las Azucenas y Pelegrino.

El operativo se concretó este lunes 6 de julio, cuando los efectivos hicieron efectiva una orden de detención que pesaba sobre el implicado en el marco de una Investigación Penal Preparatoria (IPP) caratulada «Amenazas agravadas».

La medida judicial fue emanada por el Juzgado de Garantías N° 2 de Olavarría, a cargo del doctor Carlos Eduardo Villamarín.

El hombre fue trasladado y quedó alojado en la dependencia policial a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N° 5, a cargo de la doctora Mariela Viceconte.