«El Municipio continúa gastando más de lo que le ingresa», advirtió Hilario Galli

Concejales de los bloques PRO y Juntos por Olavarría expresaron su preocupación por la situación financiera del Municipio y señalaron que, hasta el momento, el Departamento Ejecutivo no publicó el Estado Económico Financiero correspondiente al cierre del primer semestre del año. Además, advirtieron sobre distintos indicadores que, según afirmaron, muestran un deterioro de las cuentas públicas.

El concejal Hilario Galli sostuvo que, pese a la falta de publicación oficial del informe semestral, pudieron acceder a datos que consideran preocupantes.

«Aunque el Municipio no haya presentado el estado financiero del semestre, pudimos observar algunos datos que nos preocupan de cara al futuro», afirmó.

Según indicó el edil, en comparación con el primer semestre de 2025, los ingresos municipales crecieron un 30,2%, aunque aseguró que el Ejecutivo «continúa gastando más de lo que le ingresa».

«Persiste el déficit financiero y la deuda flotante es un 72% superior a la existente un año atrás», señaló.

Galli también hizo referencia a la evolución de los fondos afectados que, según expresó, permanecen sin ejecutar.

«Otro dato muy preocupante son los fondos afectados que el Municipio sigue sin ejecutar. En junio eran 4.247 millones de pesos y hoy son 7.577 millones de pesos», manifestó.

En ese contexto, el concejal sostuvo que una de las principales preocupaciones está vinculada con la inversión pública.

«Sólo representó el 4,7% de los ingresos reales. Las consecuencias las van a sufrir varias generaciones. No van a dejar nada a Olavarría», afirmó.

Por último, Galli cuestionó el nivel de acceso a la información pública sobre las cuentas municipales.

«Seguimos ante una notable ausencia de transparencia en la gestión municipal. Aún continuamos con acceso restringido al RAFAM, el último Boletín Oficial es de febrero y el Estado Económico Financiero del primer semestre debería estar publicado para que todos los vecinos conozcan la situación de las cuentas municipales», concluyó.