El olavarriense Jaime Azzato fue convocado a la Preselección Argentina Sub-15

El futbolista olavarriense Jaime Azzato recibió una nueva e importante noticia para su carrera deportiva. El juvenil, que actualmente integra las divisiones inferiores de Boca Juniors, fue convocado por la Asociación del Fútbol Argentino para formar parte de los entrenamientos de la Preselección Nacional Sub-15.

La citación fue comunicada oficialmente por el Departamento de Selecciones Nacionales de la AFA mediante una nota dirigida al presidente de Boca Juniors. En el documento se informa que el Coordinador de Selecciones Juveniles, Enrique Cesana, resolvió designar al jugador para integrar la Preselección Nacional Juvenil Sub-15.

De acuerdo con la convocatoria, Azzato deberá participar de los entrenamientos programados para los días 22, 23 y 24 de junio en el Predio Lionel Andrés Messi que la AFA posee en Ezeiza.

La convocatoria representa un nuevo reconocimiento para el joven surgido del fútbol olavarriense, que atraviesa un destacado presente en Boca Juniors y continúa sumando experiencias dentro de la estructura formativa de uno de los clubes más importantes del país.