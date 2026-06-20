José María Heffner (Q.E.P.D.)

Falleció en La Plata el día 19 de junio de 2026 a los 66 años de edad. Su esposa, sus hijos, sus hijos políticos, sus nietos, sus hermanas y demás deudos participan su fallecimiento. Sus restos serán velados en España 2942, Departamento «C», el viernes 19 de junio de 20:00 a 00:00 horas y el sábado 20 de junio de 08:00 a 10:30 horas. Se realizará responso en la Capilla Ardiente. Serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz el sábado 20 de junio a las 10:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric.

Vecino del barrio Lourdes.

Nacido en Coronel Suárez.

Retirado del Servicio Penitenciario Bonaerense.