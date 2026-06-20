Coopelectric modificará su atención al público el lunes por el partido de la Selección Argentina

Coopelectric informó que el próximo lunes 22 de junio las distintas dependencias administrativas y comerciales finalizarán su atención al público a las 13:30, debido al partido que disputará la Selección Argentina de fútbol frente a Austria desde las 14:00.

La medida alcanzará a la sede administrativa ubicada en Belgrano 2850, la Oficina Técnica de Obras Sanitarias de avenida Del Valle y avenida Pellegrini, la Oficina Técnica de Energía Eléctrica que funciona en Pelegrino y Maipú, y también a las oficinas comerciales de las delegaciones.

Desde la entidad aclararon que, pese a la modificación horaria, las guardias operativas de los servicios Eléctrico y Sanitario trabajarán con normalidad para garantizar la atención de emergencias y reclamos técnicos.

Por inconvenientes en el servicio de energía eléctrica, los usuarios podrán comunicarse durante las 24 horas al 412305. En tanto, por reclamos vinculados a Obras Sanitarias, estará disponible la línea 411222.

Además, en ambos casos se podrán realizar consultas o reclamos mediante mensaje de texto al 15-680000 o a través de WhatsApp al 2284-230707.