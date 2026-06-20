Más de 1.100 niños participarán de la 20° edición del Torneo de Invierno de El Fortín

Imágenes: Mauricio Latorre

Este viernes se realizó el acto de presentación de una nueva edición del Torneo de Invierno de escuelitas de fútbol «Amadeo Bellingeri», organizado por el Club Social y Deportivo El Fortín. El evento, desarrollado en el buffet de la institución sobre Avenida Pellegrini, reúne a cientos de niños y niñas de la región. El certamen se disputará desde el lunes 20 al viernes 24 de julio, coincidiendo con el receso invernal, y tendrá su acto inaugural el día martes 21 de julio a las 13:30 horas con el arribo de las delegaciones.

Durante la presentación formal se destacó la trascendencia del campeonato. «Para nosotros es un torneo muy importante en la vida diaria del club, lo esperamos durante muchos meses e implica muchísimo trabajo, sobre todo de la gente de la subcomisión de escuelita», se indicó respecto al esfuerzo logístico. El tradicional torneo mantiene su denominación histórica en homenaje al dirigente Amadeo Bellingeri. En esta oportunidad, la copa de la edición número 20 llevará el nombre de la «Categoría 1985» del club, en reconocimiento al equipo que se consagró campeón en el mundialito de General Roca en el año 1998.

Los integrantes de dicha clase campeona estuvieron presentes durante el lanzamiento y recibieron la distinción institucional. Al recordar aquella campaña, se remarcó: «Tuvimos la suerte de poder ganar un torneo difícil donde había equipos grandes, fuimos paso a paso hasta que pudimos coronar. Jugamos contra Boca, River, Brasil, equipos que la verdad que nos gustó, pero llevamos siempre el corazón de El Fortín siempre adelante».

Por parte de la Municipalidad de Olavarría se ratificó el acompañamiento continuo con infraestructura y apoyo para los partidos. En ese sentido, se subrayó que «no solamente El Fortín se prepara y trabaja mucho, sino que también significa planificación, significa sostener una idea, significa sostener equipos de trabajo. Con el tiempo, a los clubes eso les hace ver los frutos».

En los aspectos técnicos y organizativos se confirmó la utilización de tres canchas de fútbol 11 para la categoría principal (2015). «Creemos que van a venir más de 34 o 35 equipos y necesitamos tener el tema de infraestructura por ahí, tener una cancha más. El año pasado tuvimos dos de aquí y ya vamos a tener tres», se detalló desde la organización. La competencia también se desarrollará en las modalidades de fútbol 9 (categoría 2016) y fútbol 7 (categorías 2017 y 2018). Por su parte, el fútbol femenino competirá en la categoría Sub 13 durante los días miércoles, jueves y viernes en el predio del Estadio Ricardo Sánchez.

Para este año se proyecta una fuerte convocatoria. «Calculamos, también con el tema del femenino que el año pasado tuvimos pocos equipos y ahora podemos estar casi duplicando la cantidad, que van a ser más de 1.100 o capaz que 1.200 chicos», se anticipó. Se confirmaron delegaciones de Azul, Bolívar, Tapalqué, General Alvear, Las Flores, Laprida y Tres Arroyos, sumando además clubes que se incorporan por primera vez al certamen. «La idea es, si bien no es nuestro objetivo superar y tener un récord en cantidad de equipos, sino por ahí darle todos los años calidad al torneo. Hay muchos equipos que por primera vez van a venir», se agregó.

En relación con el alojamiento, el noventa por ciento de las delegaciones que llegan desde fuera de la ciudad se autoabastecerán en espacios que cuentan con cocina. Los contingentes se hospedarán en instalaciones del club, salones cedidos por particulares, la parroquia Nuestra Señora de Luján, los dormis del club municipales y dependencias brindadas por los clubes Unión del Sur y Ferro.

Finalmente, la organización detalló las dificultades del contexto económico actual para la gestión de publicidad y aportes: «Es el año más complicado en lo que es publicidad, en lo que es apoyo. La verdad que la tenemos que rebuscar bastante para poder tratar de dar un torneo siempre con la misma calidad o tratar de ir superándonos, pero con la ayuda de la comisión directiva y con los padres lo vamos a sacar adelante». El predio contará con servicio de buffet y la parrilla durante toda la semana de competencias.