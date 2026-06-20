Las dificultades para pagar créditos siguen en aumento: la mora de las familias llegó al 12,1%

Las dificultades económicas de los hogares argentinos continúan reflejándose en el sistema financiero. Según el último Informe sobre Bancos difundido por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la morosidad de los créditos otorgados a familias volvió a incrementarse durante abril y alcanzó el 12,1%.

El indicador mostró una suba de 0,5 puntos porcentuales respecto de marzo y un aumento de 8,4 puntos en comparación con abril del año pasado, consolidando una tendencia que viene observándose desde hace meses y que expone las crecientes dificultades para afrontar compromisos financieros vinculados principalmente al consumo.

Si bien el organismo señaló que el ritmo de crecimiento mensual de la mora comenzó a desacelerarse, el nivel alcanzado sigue siendo elevado. El informe atribuye esa moderación a una menor expansión de los saldos en situación irregular, aunque advierte que el deterioro acumulado durante el último año continúa siendo significativo.

La situación contrasta con la observada en el sector empresarial. En abril, el coeficiente de mora de los créditos destinados a empresas se ubicó en el 3,3%, tras aumentar apenas 0,2 puntos porcentuales respecto del mes anterior. En términos interanuales, el incremento fue de 2,4 puntos.

Al considerar en conjunto los préstamos otorgados al sector privado, el ratio general de irregularidad alcanzó el 7,3%, con una suba de 0,3 puntos porcentuales frente a marzo.

El informe también destacó un dato favorable: la Probabilidad de Default Estimada (PDE), uno de los indicadores utilizados para medir el riesgo de incumplimiento, descendió por tercer mes consecutivo. A nivel general se ubicó en el 2,6%, mientras que para las familias cayó al 4,4% y para las empresas permaneció en el 1,2%.

En materia de depósitos, el Banco Central informó que los saldos del sector privado en pesos registraron un crecimiento real del 1,7% durante abril. Los depósitos a plazo aumentaron 3,5%, mientras que las cuentas remuneradas mostraron una caída del 5,8%. En moneda extranjera, los depósitos crecieron un 1%.

Por su parte, el crédito total al sector privado se mantuvo prácticamente estable respecto de marzo. Mientras que los préstamos en pesos registraron una leve caída real del 0,9%, el financiamiento en moneda extranjera avanzó un 5%, impulsado principalmente por las prefinanciaciones de exportaciones.

El relevamiento también indicó que durante abril se incorporaron 1.534 nuevos deudores de créditos hipotecarios UVA dentro del sistema financiero.