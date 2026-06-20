Juan Osvaldo Rodriguez «Cordobés» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 20 de junio de 2026 a los 86 años de edad. Su compañera Amelia Susana Almiron; sus hijas del corazón Marta Varela, Cristina Varela y Norma Varela; sus nietas Johana Varela y Marlen Cos; su bisnieto Salvador Martin y demás familiares participan su fallecimiento.

Sus restos son velados en España 2942, Departamento «B», desde el sábado 20 de junio a las 12:30 horas. Tras el responso en la capilla ardiente, se realizará la inhumación en el Cementerio Loma de Paz este sábado 20 de junio de 2026 a las 14:30 horas.

El servicio se encuentra adherido a Coopelectric. El extinto era vecino del barrio Lourdes, había nacido en Villa María, Córdoba, y se desempeñaba como pintor de obra jubilado.