Seis hombres fueron infraccionados por caza furtiva en un campo de Espigas

Seis hombres fueron infraccionados este viernes por realizar caza furtiva en el interior del establecimiento rural El Fortín, ubicado en el camino vecinal Iturregui, en la localidad de Espigas.

El procedimiento fue realizado en horas de la tarde por personal del Destacamento Espigas en conjunto con efectivos del Puesto de Vigilancia Recalde, en el marco de los operativos de prevención de delitos y faltas en zonas rurales de la región.

Los efectivos policiales detectaron una camioneta tipo combi estacionada a la vera del camino. Al inspeccionar el sector, divisaron a seis personas en el interior del campo que se encontraban cazando con 16 perros de la raza galgo.

Al momento del control, los hombres no poseían licencia de caza ni la autorización correspondiente del propietario del establecimiento. En su poder se secuestraron piezas muertas de dos liebres europeas y un avestruz.

Por el hecho se labraron actuaciones por infracción a los artículos 265, 266, 268, 273 (incisos A, E y K), 274 y 287 del Código Rural (Ley 10081/83). En el caso interviene el Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires.