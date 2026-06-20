CoNverSo | Rosa Steinbach y la búsqueda de las raíces familiares que la llevó hasta Rusia

La historia de Rosa Steinbach está profundamente ligada a Colonia Hinojo, pero también a un pasado que comenzó mucho antes de su nacimiento y a miles de kilómetros de distancia. En el episodio N° 6 de la segunda temporada de CoNverSo, el ciclo de entrevistas de En Línea Noticias conducido por Fabricio Lucio y dirigido por Jorge Alberto Scotton, la vecina de Colonia Hinojo recordó cómo los relatos familiares despertaron en ella el interés por conocer el lugar de origen de sus antepasados.

Descendiente de alemanes del Volga, Steinbach creció escuchando historias sobre la vida de quienes dejaron Europa para iniciar una nueva etapa en la Argentina. Esos relatos llegaron principalmente a través de su tío Alejandro, una figura clave en la transmisión de la memoria familiar.

Durante la entrevista recordó que muchas de aquellas historias parecían lejanas e incluso difíciles de imaginar cuando era niña. Sin embargo, con el paso de los años nació en ella la necesidad de conocer personalmente los lugares que durante décadas habían estado presentes únicamente en las conversaciones familiares.

Ese interés la llevó primero a Alemania y posteriormente a Rusia, donde pudo recorrer sitios vinculados con la historia de sus antepasados y reconstruir parte del recorrido migratorio que terminaría desembocando en las colonias alemanas del partido de Olavarría.

La experiencia tuvo para ella un profundo significado emocional. No se trató solamente de un viaje turístico, sino de una búsqueda personal vinculada con la identidad, la memoria y la necesidad de comprender mejor la historia familiar que había escuchado desde pequeña.

A lo largo de la charla, Steinbach explicó cómo aquellos relatos heredados de generación en generación ayudaron a mantener viva la memoria de quienes atravesaron continentes y guerras para construir una nueva vida lejos de su tierra de origen.

La entrevista también permitió repasar aspectos de la historia de los alemanes del Volga y el fuerte arraigo cultural que todavía conservan localidades como Colonia Hinojo, donde muchas de esas tradiciones continúan formando parte de la vida cotidiana.

Al reflexionar sobre su propio recorrido, dejó una frase que resume gran parte de su experiencia personal y familiar:

“Por algo tenía que estar acá, no lo sé por qué, pero tenía que estar acá.”